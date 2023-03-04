Dinçer KARACALAR

Aslı ve Özcan Aydın Çiftinden Anlamlı Bağış

Engelsiz Yaşam Vakfı ve ünlü müzayedeci Uğur Batur’un işbirliğiyle “Acılar Paylaştıkça Azalır” adlı etkinlikte düzenlenen müzayede büyük ses getirdi. Çok sayıda ünlü ismin destek verdiği müzayedede, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden iş insanı Aslı-Özcan Aydın çifti on adet akülü tekerlekli sandalye bağışı yaptı. Kadriye Olgar beş adet ve Kerem Tuncalı bir adet akülü tekerlekli sandalye bağışı yapan isimler arasındaydı.

CAMPER İLKBAHAR / YAZ 2023 KOLEKSİYONU

Camper, bu sefer de adeta bir festival tadında olan İlkbahar / Yaz 2023 Koleksiyonu ile karşımıza çıkıyor

Her sezon olduğu gibi yeni sezona da iddialı bir giriş yapan Camper’ın İlkbahar / Yaz 2023 koleksiyonu içimizdeki özgürlüğü, dizginlenemeyen neşeyi ve kıpır kıpır olan heyecanımızı ortaya çıkaracak. Tüm duygularımıza eşlik eden Camper bu sezon minimalizm ile maksimalizmi birleştirip şık ve rahat arasındaki sınırlarını bilerek belirsizleştirdiği zengin ve cesur bir görünüm yaratacak.

GÜNLÜK TAZE MANTININ ADRESİ MANTI ALÂ

Tuğçe Yurtseven Ekonomist ve Nazire Piyan Muhasebeci olarak çalışırken beraber Mantı Alâ isimli bir mekan açmaya karar vermişler. Günlük olarak Kayseri Mantısı, Gürcü Mantısı, Patatesli Mantı (Hingel), Sinop Mantısı yapıyorlar. Ayrıca isteğe göre özel olarak yaptıkları etsiz Kars mantısı (Hengel) yapıyorlar. Mantı haricinde çorba olarak Arabaşı Çorbası ve tatlı olarak da Un helvası bulunuyor. Mutlaka Denizli’de bulunan Mantı Alâ ya gidip bu lezzetlerden denemelisiniz.

Patiswiss: Depremzedeleri işe alıyoruz

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla başlatılan yardım çalışmalarına 'Patiswiss' destek olmak için seferber oldu..

Patiswiss Çikolata sahibi Elif Aslı Yıldız "İlk etapta 1 milyon TL AFAD’ a nakdi yardım yaptık. Yardımlara devam edeceğiz. 100 depremzedeyi işe almak istiyoruz, Ankara’daki fabrikamızda hemen başlayabilirler, Patiswiss çikolata olarak bir gün değil her gün yanınızda olduğumuzu bildirmek isteriz depremden etkilenen vatandaşlarımıza mümkün olan her konuda yardım sağlamaya çalışıyoruz Ankara’daki fabrikamızda öncelikli olarak depremzede vatandaşlarımız olmak üzere farklı pozisyonlarda 100 kişilik işe alımı yapılacaktır’ diye sosyal medyadan duyurulara başladı.

KOKOREÇE İMZA ATAN ADAM KOKO MEMO

Koko Memo adı ile bilinen Mehmet Üresin, Denizli’de elinde kalan son para ile aldığı kokoreçleri önce çözüp sonra tekrar sarmış. İşte o günden beri kendi kokoreçlerini kendi sarıyor. Kokoreçlerinin uykuluğu, bumbarı ayarında ve lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Kokoreçlerinin sunumlarını sürekli geliştiriyor. Kokoreç sunumlarına verdiği isimler ise bayağı ilginç diyebilirim. Kuzu Tandır Kokoreç, Kuzuların Sessizliği, İçi Dışı Bir Kokoreç, Atom Kokoreç, Hüso’nun Tabağı gibi isimler ile sunuyor. Türkiye’nin her yerine pişirilmiş kokoreç sattığını da hatırlatayım.

SİYAH BİLEKLİK – UFUK ELKAMA

Bir varmış bir yalamış diye başlar masallar, onların başından geçenler masal değildi ama yine de öyle başladı. Sonra kader girdi devreye, ördü ağlarını. Sert rüzgarlar esti, davullar çaldı, bir harp meydanındaymışçasına savaştı yürekler.

Aşk oyunun kazanını olur mu bilinmez ama zehirli altlardan nasibini aldı Fahriye ve Behiç.

Kader bu, durmaz yerinde yine yaptı yapacağını. Bazen dünyamızın alt üst olduğunu sanırız ama altının üstünden daha iyi olup olmayacağını bilemeyiz.

En umutsuz anlarda bile bir çıkış kapısı arar dururuz ama bulamayız. Oysa ki kapının anahtarı en başından beri elimizdedir. Avucumuzun içine baksak fark ederiz onu ama kör olur bazen gözler. En yakınındakini bile fark edemez.

Bazen ise ilahi bir ışık vurur insanın yüzüne, en karanlıklar bile aydınlığa dönüşür bir anda. Aşk bu ilahi ışıkların en güzelidir işte ...

Siyah Bileklik romanı raflarda yerini alırken, tüm dijital platformlardan temin edilebiliyor.

Revitalash Cosmetics Saç Güçlendirici Köpüğün Sırrı: BioPeptin Complex®️ Teknolojisi!

Revitalash Cosmetics Volume Enhancing Foam

Volume Enhancing Foam saç güçlendirici köpük, ince ve seyrek saçlar için tasarlanmıştır. Köpük formunda geliştirilen bu saç serumu, hem erkekler hem de kadınlar için uygundur. Bu ürün, saçların daha dolgun ve hacimli görünmesine yardımcı olur. Saç köklerini besleyerek saçların doğal bir şekilde uzamasını destekler. Tescilli BioPeptin Complex® içeren formülü sayesinde saçlarınızdaki kırıklarla savaşırken aynı zamanda saçlarınızın dayanıklılığını artırıp güçlenmesini sağlar. Kullanımı kolay olan köpük formu ile saç köklerinize hızlı bir şekilde nüfuz edip, etkisini gösterir.

KATILIM ENERJİ’DEN YENİ BİR PROJE

“ENERJİYİ HALK SATACAK”

Yeni nesil enerji kooperatifi Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, “Yeni dünya düzeninde dengeler değişti. Yeni dünyanın yeni yatırım aracı yenilenebilir enerji olacak. Türkiye’de ilk kez endüstriyel bazda enerjiyi halk satacak. Yani kendi ürettikleri enerjide, kendileri söz sahibi olacak. Üstelik sistem 5 bin euro yatırımla 17 yıllık getiriyi mümkün kılıyor” diyor.

Dünyada etkili olan kuraklık, pandemi döneminde yaşanan tedarik sıkıntısı, kömür fiyatları ile karbon vergisi fiyatlarındaki artış, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile doğalgaz sevkiyatında yaşanan kesintiler dünyada enerji krizini derinleştirdi. Kriz aynı zamanda alternatif enerji kaynaklarına olan ilgiyi de artırdı. Enerji üretimi, stratejik ve ekonomik bir eylem olmasının yanı sıra önemli bir yatırım aracı hüviyeti de kazandı. Bu talebe yanıt vermek amacıyla kurulan, özelleştirilmemiş, demokratik bir yapıya sahip yeni nesil enerji kooperatifi Katılım Enerji bu dönemde yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların yeni gözdesi oldu.



TÜRKİYE’DE İLK KEZ ENDÜSTRİYEL BAZDA ENERJİYİ HALK SATACAK

Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, sisteme dair merak edilenleri anlattı: “Türkiye’nin elektrik kapasitesinde güneşin payı yüzde 7,5 ve sürekli artmaya devam ediyor. Biz de “Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilir Kazanç” mottosuyla çıktığımız bu yolda, 20 bin üye kapasiteli bir enerji kooperatifi olan Katılım Enerji’yi kurduk. Türkiye’de ilk kez halkın enerji üretimine ve dağıtımına katılarak demokratik bir sistemde gelir elde ettiği, %93 kadın çalışan oranıyla kadın istihdamına destek veren, ülkemizin enerji ithalatı yükünü azaltarak sosyal sorumluluk yapısı da olan yerli ve milli bir oluşum bu. GES üzerine planlanan yatırım faaliyetleri kapsamında Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya üçgeninde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahsisi yapılacak hazine arazileri üzerinde etap etap olmak üzere 50 MW elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Her etap minimum 1 MW elektrik üretimi gerçekleştirecek şekilde, minimum 400 üyeliğe ulaşıldığında başlatılacak.“



YATIRIM AMORTİ SÜRESİ 4-5 YIL

Sistemi yeni nesil yüksek kar marjlı yatırım aracı olarak tanımlayan Ferhan Şavlı, kooperatif yapısının getirdiği avantajları şöyle sıraladı: “Kuracağımız güneş panellerinin ömrü 25 yıl. 25 yılda bir yenileneceğiz. Üretim faaliyetleri doğrultusunda, 17 yıllık getirisini yatırımcıya net kar olarak bırakan karlı bir sistem. Bu süreç içerisinde yatırım için pay başına ödenen 5 bin 300 euro, üretimin başlaması, enerji maliyetleri ve talebin artmasına istinaden, arzın sabit olması nedeniyle 8-9 bin euro değerine ulaşıp kendini 4-5 yıl gibi kısa bir sürede amorti edebiliyor. Üyelerine, hem yatırım maliyetlerini hem de santralin üretim değerlerini Katılım Enerji web sitesi ve mobil uygulama üzerinden, her aşamasında kolaylıkla takip edebilecekleri, şeffaf bir sistem sunuyor. Üstelik üyelerimiz, paylarını e-devlet sistemi üzerinden diledikleri zaman görüntüleyebiliyorlar.”

‘Bitest’ Psikologlarından İçinde Bulunduğumuz Ruhsal Durum için Tavsiyeler

Psikoloji dünyasına yeni bir bakış açısı katan, Enneagram Kişilik Modelini temel alan ve yapay zekaya başarıyla taşıyan bitest’in uzman psikologları deprem sonrası yaşadığımız travmayı anlamlandırma ve onunla baş etme yollarını sıraladılar.

Doğrudan kendimizin ya da yakınlarımızın depremden etkilenmesi dolayısıyla sıradan gündelik yaşamda beklenmeyecek tepkiler vermek doğal bir insan davranışıdır.

Aşırı uyku ya da aşırı uykusuzluk, ani duygu değişiklikleri, aşırı karamsarlık ve mutsuzluk hali, çevreden soyutlanma, dalgınlık, dikkat dağınıklığı, tepkisizlik, aşırı iştahlı olma ya da neredeyse tamamen yemeden içmeden kesilme, aşırı enerjik olma ya da aşırı yorgun hissetme, aşırı öfkeli olma, saldırgan ruh hali.. Deneyimlediğimiz bu olumsuz ruh hali daha önce de belirtildiği gibi şu anda içinde bulunduğumuz olağanüstü koşulların bir sonucudur. Zamanla hafifleyecek ve sonlanacaktır.

Bitest psikologları “Eğer temel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsanız günlük hayatınızdaki rutinleri sürdürmeye gayret edin. Öz bakımınızı, düzenli beslenmeyi ve uyku düzeninize dikkat etmeyi ihmal etmeyin”, diyor.

Tüm bunların yanı sıra, depremden etkilenmeyen bireyler de zor bir süreçten geçiyor. Özellikle sosyal medya aracılığıyla afet bölgesindeki insanların deneyimlerini görüyor, onlarla kuvvetli bir duygudaşlık kuruyoruz. Birinci elden benzer bir tecrübe edinmemiş olsak bile yaşananlar bize de acı veriyor, duygularımızı ve düşüncelerimizi etkiliyor. Kimi zaman gündelik yaşamdaki işlevselliğimizi etkiliyor. Toplum olarak süreci yakından takip ettiğimiz bu dönemde birçok kişinin travma tepkilerine benzer tepkiler vermesi beklendik ve olası bir durumdur. Beslenme sorunları, aşırı öfke ya da aşırı tepkisizlik, yoğun suçluluk duygusu, uyku sorunları, yoğun kaygı gibi benzeri tepkiler birçoğumuzda kendini gösterebilir.

Moğol istilası sinema seyircisini korkutacak

Uluslararası festivallerden 71 ödülle dönen yönetmenlerden yeni film

Yapımcılığını Prof. Dr. Erkut Altındağ’ın yaptığı, yönetmenliğini ise Volkan Özgümüş ve Erkut Altındağ üstlendiği "Biaz: Kara İye’nin Laneti" adlı korku filminin çekimleri tamamlandı.

Çektikleri filmlerle uluslararası festivallerden toplam 71 ödülle dönen ikili yeni projeleri “Biaz: Kara İye’nin Laneti" filmiyle sinema sektörüne yeni bir soluk getirecek.

Türkiye’nin E-ihracat Köprüsü Envoyo’da Üst Düzey Atama:

Envoyo’nun Yeni ‘Chief Sales Officer’ı (CSO) Almıla Demirdağ Oldu

Kurduğu e-ihracat köprüsüyle, başta İngiltere olmak üzere, KOBİ’leri, girişimcileri yurtdışında dijital platformlarda satış fırsatlarıyla buluşturma hedefiyle yola çıkan Envoya’da, Almıla Demirdağ Chief Sales Officer-Satış Direktörü oldu.

Envoyo kurduğu e-ihracat köprüsü ile Türkiye’nin şirketlerine, yurtdışındaki dijital platformlarda satış yapmalarına destek oluyor. Envoyo, KOBİ’lerin büyüme ve ayakta kalmaları için başta Amazon olmak üzere global pazar yerlerinde önemli fırsatlar yakalamalarını sağlıyor.