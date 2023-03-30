Dinçer KARACALAR

Ünlü İsimlerle ‘Maslak Muhabbet Olsun’

Artful Living’ konsepti ile eğlence, sanat ve kültürel etkinliklerle ön plana çıkan 42 Maslak, Ramazan ayı boyunca, zengin iftar sofraları, canlı müzik dinletileri ve özel sohbet toplantılarına ev sahipliği yapıyor.

Türk Lezzet Müzesi restoranlarında, Ramazan ayı boyunca 81 il, 22 farklı yöreden geleneksel lezzetler sunulan 42 Maslak’ta unutulmaz gurme iftarlar ve müzik dinletileri düzenleniyor. Her gün üç müzisyenle yapılan canlı Ramazan dinletilerinin yanı sıra her salı İletişim Stratejisti ve TV sunucusu Ertan Özyiğit ve cuma günleri oyuncu ve yönetmen Tamer Levent‘in moderatörlüğünde alanında ünlü konuklarla ufuk açan söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Ramazan ayı boyunca her salı günü, İletişim Stratejisti ve TV sunucusu Ertan Özyiğit, ‘Maslak Muhabbet Olsun’ söyleşilerinde farklı konuklarla 42 Maslak ziyaretçilerinin karşısına çıkıyor. Özyiğit, 28 Mart Salı günü ünlü Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, 4 Nisan Salı günü ise NLP Danışmanı ve yazar Barış Muslu’yu ağırlayacak.

Çocuklar Bu Filmi Çok Sevecek

Büyük Macera Hazine Peşinde 28 Nisan'da sinemalarda

Yapımcılığını No23 Prodüksiyon’un yaptığı, yönetmen koltuğuna ise Ahmet Toklu’nun oturduğu ‘Büyük Macera Hazine Peşinde’ filmi 28 Nisan'da vizyona giriyor.

Çocukların eşsiz dünyasında birlik ve beraberliğin anlatıldığı filmin senaryosunu Deniz Tuncay kaleme alıyor. Çocuk gelişim uzmanları ve katkılarıyla hazırlanan film titiz bir çalışma sonucunda sinemaseverlerle buluşuyor.

Metro Türkiye, “Benim İşim, Benim Mutfağım” Projesi ile Afet Bölgesindeki Restoranlara Destek Oluyor

Yeme-içme sektörünün en önemli iş ortaklarından biri olan Metro Türkiye, ülkemizin mutfak kültürünü yaşatmak için depremden etkilenen bölge restoranlarının yeniden ayağa kalkmasına destek veriyor. Mekan, ürün ve servis hizmeti desteği sunduğu “Benim İşim, Benim Mutfağım” projesi ile Antakya Sultan Sofrası, Maraş Paça Kebap Restaurant, Malatya Hacı Baba Restaurant ve Antakya Pöç Kasabı ve Kebap Salonu’nun Ramazan boyunca Gastronometro’da iftar organizasyonları düzenlemesini sağlıyor.

Bodrum’da Diyabet Hastalarına Hizmet

Yara tedavisi ve Ayak Sağlığı koordünatörü , Yara Bakım Hemşiresi Deniz YAHCI tüm deneyim ve tecrübelerini İstanbuldan sonra Bodruma Taşıdı .

Diyabetik Ayak Yarası , İyileşmeyen Kronik Yaralar ,Ayak Sağlığı ve Bakımına dair 15 yıllık deneyimi istanbuldan Bodruma taşıyan Deniz YAHCI ; Diyabet, komplikasyonları çok olan hasta sayısının çok hızla yükseldiği ve hasta yaş ortalamasının da gitikce küçüldüğü tehlikeli bir hastalık . Diyabetin en büyük komplikasyonlarından biri de Diyabetik ayak yarası ve tedavi edilmediği takdirde hasta uzvunu dahi kaybedebiliyor . Bu durum hem hasta ve hasta yakınlarının psikolojisi açısından hemde aile ve ülke ekonomisi açısından zor bir süreç. Oysa alınan ampütasyon kararlarının bir çoğunun deneyimli bir ekip ve düzenli yara bakımı ile önlenebildiğini gördük .

Bodrumdan istanbula tedavi için gelen Diyabetik Ayak Yarası hastaların sayısındaki artış, pandemi ve depremden sonra artan Bodrum nüfüsü ve parelelindeki artan hasta sayısı sonrası bu hizmetin Bodrumda da verilmesi gerekliliğini ortaya koydu

DÜNYADA KULLANILAN TÜM MODERN CİHAZ , EKİPMAN VE ÖZELLİKLİ ÜRÜNLERİN HEPSİ Medlife Tıp Merkezinde kurmuş olduğumuz Yara Tedavisi Ve Ayak Sağlığı birimi ile artık Bodrumda .

Topikal oksijen cihazı

Ultrasonik tedavi yöntemi

Soğuk atmosferik plasma

Vak tedavisi

Kök hücre

Podoloji ünütesi gibi birçok yeniliği hastalarımızın hizmetine sunduk

Bu işi okadar önemsedik ki. Bir Konsey oluşturarak ekip olarak sahiplendik .

Erken tanıyı koyabilmek adına Diyabet checkupı oluşturduk ve konulmuş tanılardaki tedavilerde hızlı sonuç için bir ekip kurduk ve hastalımıza multidisipliner bir sistem içinde hizmet vermeyi hedefledik . ekibimiz Dahiliye , Ortopedi , Genel Cerrahi , Göz ,Diyetisyen ,Podoloji ve Bakanlık Sertifikalı Yara Bakım hemşiresinden oluşan güçlü bir ekip J

Yaralar düzenli bakımla mutlaka iyileşir önemli olan en hızlı şekilde iyilrşmesi bizim hedefimizde bu en hızlı nasıl iyileştiririz ve alınmış kaç ampütasyon kararını değiştirebiliriz.

Espressolab’tan 300 bininci üyesine ömür boyu kahve

Nitelikli kahve deneyimini mobil uygulaması ile 1 buçuk yıl önce cebe taşıyan Espressolab, Şubat 2023’te başlattığı benzersiz yeni projesiyle ömür boyu bedava kahve kazanma şansı sunuyor. Mobil uygulamasında 300 bininci üyesine ulaşmasına çok az kalan Espressolab’ın, “Ömür Boyu Bedava Kahve” kampanyası ile sisteme dahil olan 300 bininci üyesi, ömür boyu kahve ikramı kazanma fırsatı yakalıyor.

MAHİZER MAĞAZALARI MİMARİSİYLE GÖZLERİ FETHEDİYOR:

‘’İLHAM KAYNAĞIMIZ MAHİZER’İN KELİME ANLAMI OLDU’’

Üstün kalitesi ve lezzetiyle gastronomi alanının yükselen değeri olan Mahizer, İstanbul boğazının eşsiz manzarasıyla bütünleşen Kuruçeşme ve tarihle modernitenin buluşma noktası Gümüşsuyu’ndaki mağaza mimarisiyle gözleri de fethediyor. Mağazaları tasarlayan CVK Ailesinin mimari ekibi ‘’İlham kaynağımız Mahizer kelime anlamı oldu diyebiliriz.

USTA ELİNDEN EFSANE LEZZET KAYMAKLI BAKLAVA

Tarsus’un kalbinde, Şehitkerim ve İsmetpaşa ‘da konumlanan iki mağazasıyla hizmet veren Keleşoğlu Baklava geleneksel baklavanın en leziz örneklerini sunmaya devam ediyor.

Görüntüsüyle iştah kabartan bu eşsiz lezzet, deneyimli ustaların marifetiyle, baklavalık yufkalarla şekillendiriliyor. Gaziantep yöresinde yetişen bol fıstıkla üretilen ve kare şeklinde kesilmiş Kaymaklı Baklava ile en özel gününüzü taçlandırmaya hazır olun. Her tadında sevginizi arttıracak bu eşsiz lezzeti deneyimlemek için Tarsus mağazasını ya da instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Londra’da Başlayan Lezzet Serüveni Şimdi Alaçatı’da

Damağınızda yer edecek kahve ve mutfak kültürü; MUNCH, Londra’da başladığı lezzet yolculuğuna Alaçatı’da açılan şubesiyle devam ediyor.

Hindistan, Brezilya ve Kolombiya gibi kahve çekirdeği konusunda zengin bölgelerden getirilen birinci sınıf kahve çekirdeklerini, özenle kavurup, harmanlayan MUNCH; misafirlerine eşsiz bir kahve deneyimi sunuyor. Tadım notaları arasında kakao, vişne, narenciye, yeşil elma ve hünnap’ın yer aldığı, sütlü ve sade olmak üzere çeşitlendirilen kahvelerinde, her damak tadına uygun lezzet bulunabiliyor.

Lacoste, Moda ve Sporu Birleştiren Yeni Ayakkabısı L003 Serisini Sunar

Cesur, Fresh, Trend, Spor: Defilenin Enerjisi Sokağa Taşındı.

Dinamikliği, spor ve modayı bir arada yaşatan Fransız moda evi Lacoste, yeni spor ayakkabısı L003 Neo'yu sunuyor. Lacoste'un podyumunda öncülük ettiği bu konsept ayakkabıda değişikliği ve herkes tarafından kullanılabilirliği vurguluyor.





ÇOCUKLARA KİTAPLARIYLA DOKUNAN MÜHENDİS ANNENİN İLK KİTABI “ ACABA BENDEN NE OLUR?”

Çocuklar için düzenlenen kitap ürünlerinin sayısı her geçtiğimiz günlerde artmakta ve her yeni gün bir çok yeni çocuk kitabı piyasaya sürülmektedir. Bu durum çocuk kitaplarına verilen önemin ve değerin geçmişe göre arttığını göstermektedir. Çocukların gelişiminde ve eğitiminde aile ve okullar kadar önemli olan bir önemli konu da çocuk edebiyatıdır. Kitaplar aracılığıyla çocuklara sunularak ulaşılan açık ve örtülü mesajlar, çocuğun dünyaya ilişkin bakış açısı ve duruşunu etkileme gücüne fazlasıyla sahip unsurlardır.

Çocuklar ilerideki hayatlarında hangi mesleği yapmak istediklerini bilmeden ani kararlar vererek yanlış seçimlerde bulunmaktadır. Yazarımız Gülşah Katırcıgil, bu konuda çocuklara “ Çocuklar Hayallerinin İçinde Kendilerini Bulsunlar” mottosuyla yazdığı bu ilk kitabında, 5-8 yaş arası çocuklara meslekleri çok tatlı masalsı bir şekilde anlatarak hayal dünyalarına değinmektedir.

Örnek Davranış

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’nun Türkiye’de 11 ilde yaşanan deprem felaketinden dolayı, depremin yaşandığı 11 ilde Down Sendromlu bireylerin ve ailelerinin faydalanacağı “ Melek Yüzler Mola Evleri” 21 Mart Dünya Down Sendromu “farkındalık gününde Malatya’da 1 ve Adıyaman’da 2 mola evi açıldı. Malatya’da kurulan Melek Yüzler Münir Sancak Mola Evinin açılışına katılan T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Derya Yanık’ın katılımıyla gerçekleşti.





RAFADAN TAYFA PARK AFYON AVM’DE ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR

Çocukların ilgiyle takip ettiği Rafadan Tayfa, 1-2 Nisan tarihlerinde Ece Türkiye yönetimindeki Park Afyon AVM’deizleyicisiyle bir araya gelecek.

Minik ziyaretçilerle Park Afyon AVM’de buluşacak olan Rafadan Tayfa; sahne gösterisi, konserler, dijital oyunlar ve karaoke ile bolca eğlendirecek.