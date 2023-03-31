Dinçer KARACALAR

İstanbul’un en güzel manzarasında iftar keyfi

Danış Ethnic Restaurant, Ramazan ayı boyunca iftar menüsü ile göz dolduruyor. Etnik mutfağın öncülerinden olan Danış Ethnic Restaurant; zengin içeriği ve yöresel ürünlerle oluşturduğu özenli menüsü ile iftarda misafirlerine bir lezzet şöleni yaşatıyor. Ramazan ayına özel hazırladığı menüsüyle yine iddialı. İştah açıcı iftariyelik ve günün çorbası ile başlayan menüye, ara sıcak olarak Danış lahmacun ve çiğ köfte ile devam ediliyor.

Danış Ethnic Restaurant’ın açıldığı ilk günden bu yana dillere destan olan Adana Kebap, tavuk şiş, çöp şiş ve çıtır kanat ana yemeklerine, Gavurdağ salata veya Danış salata eşlik ediyor. Menünün finalini, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak Güllaç ve çıtır kabak tatlısı oluşturuyor. Ramazan keyfi VIP Odalarda da devam ediyor. Danış Ethnic Restaurant’ın, VIP odalarında alakart veya fiks menü olarak iftar keyfi yapılabiliyor. İftar keyfini size ayrılmış özel odalarda İstanbul boğazının en güzel manzarasına karşı sevdiklerinizle çıkarabiliyorsunuz.

'Garip İnsan' filmi, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor

Geçtiğimiz yıl vefat eden sinema ve dizi oyuncusu Alaattin Karababa'nın son sinema filmi olan 'Garip İnsan' nisan ayında vizyona girmek için gün sayıyor.

Yeşilçamın usta oyuncularıyla günümüz oyuncularını kadrosunda bulunduran filmin başrollerini Nalan Çöl, Murat Tekin, Onur Aksel, Yaşar Yılmaz, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Alaattin Karababa ve ekranların sevilen yüzü, nam-ı diğer Sibiryalı Ayhan Işık paylaşıyor.

Hollywood Teknikleriyle Kliplere Devam Edeceğiz

Cengiz İmren ,Ebru Polat, Doğuş gibi bir çok isimle çalışan yapımcı ve yönetmen Hayrettin Güneş, Hollywood tarzında klipleri önümüzdeki zamanlarda Türkiye’de daha yaygın hale getireceklerini söyledi.

Çektiği kliplerle adından söz ettiren Hayrettin Güneş,şarkı kadar kliplerinde önemli olduğunu, günümüz şartlarında kliplerin bir adım geride kaldığını dile getirdi.En son Cengiz İmren’in 7 Nisan’da yayınlanacak olan “Sevsene” isimli şarkısını kliplendiren Güneş, Hollywood tekniklerini bu klipte de uyguladıklarını,izleyenlerin yine film tadında bir klip seyredeceklerini ifade etti.

Doğal Alışveriş Noktası

Mevsim Süt ve Süt Ürünleri

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Beta Yeni Han’dan Ramazan ayına özel iftar menüsü ve çok özel kampanyalar

Ramazan sofralarının en lezzetli finali Beta Tea, 11 ayın sultanını tarihi bir atmosfere sahip Eminönü’ndeki Beta Yeni Han’da Ramazan ayı boyunca servis edeceği iftar menüsü ve perakende ürün grubundan yapılacak alışverişlere özel hediyelerle karşılıyor.

Sebamed, yeni reklam filmi ile tüm dijital mecralarda yayında!

pH 5.5 değerine sahip ürünleriyle cildinizin doğal pH dengesini koruyan Sebamed, dijital kanallarda yayınlanan reklam filminde kadınların tüm duyguları özgürce yaşaması gerektiğinin altını çizerek kadınlara cesaret veriyor.

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İftar sofraları Eker Efsane Yoğurtsuz olmaz!

Mezopotamya’dan günümüze gelen ve Anadolu topraklarının zengin besin kaynağı olan yoğurt, iftar ve sahur sofralarının eşsiz lezzetlerinden biri. Türkiye’nin farklı yörelerine özel çeşitleriyle Türk mutfağında önem arz eden yoğurt, lezzetli tariflerin de başrolünde yer alıyor. Eker, “Efsane Yoğurtlu Yayla Çorbası” tarifiyle Ramazan sofralarına eşlik ediyor.

‘Özel Boşanma Sebepleri‘ raflardaki yerini aldı

Avukatlar Aylin Esra Eren ve Gizem Gonce ‘Özel Boşanma Sebepleri’ adlı ilk kitapları raflarda yerini aldı. Yargıtay tarafından erkeğin ‘‘karım bakire değil’ sözünün tazminata mahkum edildiği, kadının bir başka erkekle otel odasında kalmasının zina için yeterli olduğu gibi pek çok dikkat çekici örnekler yer aldı.

Avukatlar Aylin Esra Eren ve Gizem Gonce tarafından kaleme alınan ‘Özel Boşanma Sebepleri‘ isimli kitapları raflardaki yerini aldı. 111 sayfalık kitapta zina, hayata kasıt, kötü ve onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme terk sebebiyle ve akıl hastalığı sebebiyle boşanma olmak üzere 8 ayrı boşanma sebebine ilişkin detaylar içeriyor.

YENİ SERGİ, “VAROLUŞA SAYGI” POLAT PİYALEPAŞA’DA

Burcu Perçin’in küratörlüğünü üstlendiği “Varoluşa Saygı” sergisi İstanbul’un sanat rotası Polat Piyalepaşa’da. 14 Mart’ta kapılarını açan ve Alper Aydın, Ahmet Duru, Burcu Perçin, Evren Sungur, İrem Tok, Serkan Demir, Sibel Horada, Sinem Dişli, Yusuf Sevinçli ve Yüksel Arslan’ın yer aldığı sergi 1 Nisan’a kadar MERKUR’de görülebilir.

2022’de tüketicinin kalbine giden yol Asperox’tan geçti

Temizlik ürünleri sektörünün en çok tercih edilen markası Asperox, 2022 yılında hayata geçirdiği başarılı pazarlama kampanyalarıyla dikkatleri çekerek yılın “en”leri arasına girdi. Asperox’un İlker Ayrık’lı “Mavi Güç” kampanyası, tüketicinin ev temizlik kategorisinde en çok beğendiği ve en çok konuştuğu reklam olurken, “Mis Gibi Kokuyor” sloganlı yüzey temizleyicisine ait reklam da aynı kategoride yılın en çok hatırlanan, en beğenilen ve en çok konuşturan kampanyası seçildi.

Kelt diyarına ait olan Ogham Alfabesi ile ilgili olarak nihayet Türkiye’de bir kitap yayınlandı..

Mevcut desteyi ilk gördüğünüzde bir mıknatıs gibi sizi adeta kedine çekiyor .

Kutuyu açtığınızda desteden yayılan enerjiyi hissedebiliyorsunuz ,

Kitapçık olarak düşünülen Rehber kitap oldukça detaylı ve açıklayıcı hazırlanmış .

Aynızamanda cine5 kanalında Sevgili Sema Baysal ile Rezzan Yıldız’la Spiritüel yaşam adlı bir program yapmaya başladık … tabi az öncede bahsettiğim gibi Tarot kitap ve deste çalışmalarımız devam ediyor…

Watsons’la Güzellik Bir Başka!

Watsons, Revolution, Kruidvat ve Deborah Milano ürünleri sadece Watsons Mağazalarında , Watsons.com.tr’de ve

Watsons Mobil Uygulaması’nda!

Watsons, güzellik ve bakım rutinlerinize eşlik edecek sayısız ürünleriyle sizinle! Watsons, Kruidvat ve Revolution’ın baş döndüren kokuları, Deborah’nın birbirinden şık tasarlanan kalıcı ve göz alıcı makyaj ürünleriyle güzellik bir başka!

Kasaba’nın Güzel Kızı

Resmi fragmanı yayına giren Al Yazma sinema filmi seyredenlerin agzını açık bıraktı. Kasabanın dünyalar güzeli kızı Kirazın başından geçen kötü olayları anlatan film yakında tüm sinemalarda vizyona girmeye hazırlanıyor. Başrolünü SU Akkuyu nun oynadığı Kiraz karakteri tüm kadınlara yönelik bir çalışma olmuş.

Su Akkuyu ilk sinema filminde neden başrol oyuncusu olarak start verdi sorularının cevabını gösterdiği üstün performans ile cevap verdiği görülmüş oldu.

İlk projesi al yazma ile herkesin dikkatini çeken Su Akkuyu çıtayı çok yükseklere çıkartacağına taraflı tarafsız sinema otoriteleri tarafından kesin gözüyle bakılıyor.