Adana

Karslı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazanoğlu Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen yaz Kur'an kursları açılış töreninde, bu kursların Türkiye sathında çocukların gönüllerinde Kur'an neşesinin oluşmasına vesile olmasını diledi.

Kursların, Diyanet İşleri Başkanlığının 1950'li yıllardan beri en önemli faaliyet alanlarından olduğuna dikkati çeken Karslı, şöyle konuştu:

"Geçen sene yaz Kur'an kurslarımıza 2,5 milyon civarında öğrencimiz katılmıştır. Bu sene inşallah başkanlık olarak hedefimiz bunun 3,5 milyona ulaşmasıdır. Bu noktada gayret etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bugün bu Kur'an kursları programının başlatılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Göz aydınlığımız olan çocuklarımızı huzur, rahmet ve bereket kaynağı olan camilerimizde buluşturmanın sevinci içindeyiz. İnşallah yaz Kur'an kursları vesilesiyle ülkemizin her köşesindeki camilerimiz her yıl olduğu gibi bu sene de çocuklarımızla şenlenecektir. Camilerimizin huzur veren kubbelerinde onların sesleri yankılanacak, yavrularımız camilerimizde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile tanışacak, zihinlerini ve kalplerini onun nuruyla aydınlatacaklardır."

"Manevi ve ahlaki gelişim için fırsat olarak görüyoruz"

Karslı, bu kurslarla kendini, Allah'ı bilen, peygamberini tanıyan, kendisiyle barışık, iyiliğin peşinde koşan insanlar yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çocukların hayat yolculuklarında onlara rehberlik etmek istediklerini aktaran Karslı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu uğurda gerek mekan gerekse materyal olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Heyecanla yavrularımızın camilerimize gelmelerini bekliyoruz. Bugün Kur'an ve din eğitimi noktasında hamdolsun çok geniş imkanlara, sayısız nimetlere sahibiz. Binlerce camimiz ve görevlimiz, Kur'an kurslarımız ve öğreticilerimizle milletimizin hizmetindeyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaz Kur'an kurslarımızda kullanılacak ders materyalleri konusunda teknolojik imkanlardan azami ölçüde istifade etmeye çalışıyoruz. Kurslarımızın eğitim programını, kitaplarını ve materyallerini, çocuklarımızın seviyesini, ilgisini ve yaşını dikkate alarak hazırladık.

İnşallah çocuklarımız Kur'an kurslarımızda hem öğrenecek hem eğlenecek hem de sosyal becerilerini geliştireceklerdir. Camilerimizde Kur'an-ı Kerim'i ve ibadet etmeyi öğreneceklerdir ama aynı zamanda cami bahçelerinde dostluğun, arkadaşlığın, yardımlaşmanın güzelliklerini hep birlikte yaşayacaklardır. Bu açıdan yaz Kur'an kurslarımızı evlatlarımızın manevi ve ahlaki gelişimleri için büyük bir fırsat olarak görüyoruz."

Karslı, anne ve babalardan çocuklarını kurslar konusunda teşvik etmelerini, öğreticilerden de çocuklara karşı şefkatli olmalarını istedi.

Çocuklara da seslenen Karslı, "Camilerimizde hocalarımızla tanışacak, yeni arkadaşlar edineceksiniz. Ömrünüz boyunca unutamayacağınız güzel hatıralar biriktireceksiniz. Zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişiminize büyük katkı sunacak bu kutlu yolda sizlere başarılar diliyorum." dedi.

Diğer konuşmacılar

Vali Süleyman Elban da kursların çocuklar için çok önemli bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, Kur'an kurslarının çocukları hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olabilecekleri doğru istikamete yönlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı da törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılmasının planlandığını ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek şunları kaydetti:

"Kendileri hac vazifesi için Mekke'de olmalarına rağmen bizim bu programımıza katılabilmek için biraz da erken dönmüşlerdi. Dün itibarıyla programımıza iştirak etmek için dönmüşlerdi ancak kader... Bu gece amcaları vefat etti. Böyle olunca da muhterem başkanımız şu anda Ordu'da amcasının cenazesine katılmak zorunda kaldı. Bundan dolayı bugün programımıza iştirak edemediler. Bir saat önce görüştük. Özellikle ve hususi selamlarını sizlere iletmemi bizlere tebliğ ettiler. Ben de muhterem başkanımızın selamlarını sizlere bildirmiş olayım."

Taşcı, bu yıl kentte 1488 cami ve 518 Kur'an kursunda açılan kurslarda 2 bin 322 görevlinin hizmet vereceğini anlattı.

Törende kursiyerler çeşitli gösteriler sundu, şiir okudu ve Adana Müftülüğü Çocuk Korosu ilahiler seslendirdi.

AA