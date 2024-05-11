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Operasyonda, 15 şüpheli yakalandı, ele geçirilen cep telefonları, SIM kartlar, hard diskler ve çok sayıda banka kartına el konuldu.

"Mahzen-42" ve "Mahzen-43" operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı

"Mahzen-42" ve "Mahzen-43" operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı

Zanlıların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Antalya ve Bolu'da eş zamanlı "Avans" adlı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin, mağdurlarla sosyal medyadan iletişime geçerek, 5 bin liraya kadar avans verip güven kazandıkları, sonra da kripto hesaplarda para kazandıracaklarını söyleyerek mağdurların bütün paralarını aldıkları belirlendi.

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