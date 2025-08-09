Merhabalar sevgili dostlar,

Diyarbakır Mutfağının düğün yemeklerinden ''DUVAKLI PİLAV''- Diyarbakır'ın coğrafi işaret alan yemeği..

Sofralarımızın vazgeçilmez yancısının muhteşem bir ana yemeğe dönüş hikayesi..



UzakDoğu ve GüneyDoğu Asya'dan Hindistan'a uzanan geniş coğrafya da ,halkların temel besini ''PİRİNÇ'',Anadolu da tarımsal üretimin önceliği nedeniyle yerini bulgura bıraksa da,Türk Mutfağının ,törensel yemeklerden,gündelik sofralara kadar güncelliğini koruyan ''Pirinç Pilavı'',her dönem özel bir statüye sahip olmuştur.Ve ''Pilav''denildiğinde ilk akla gelen ''Pirinç Pilavı''dır.

13.Yüzyılın ünlü şair ve düşünürü ''Mevlana''nın mutfağında ,pilav'a,birkaç farklı malzeme katılımıyla rastlanır ve kavurma tekniği ile pişirildiği kaynaklara geçmiştir.

Osmanlı Saray Mutfağı kültürüne baktığımızda ,pilavlar törensel nitelikler taşır ve çorbaların,sebze ve et yemeklerinin,dolmaların ve hatta tatlı ve meyvelerin arkasından sofraya getirilerek ''sözkesen''adını alır ve yemeğin sona erdiğini,yemeğin tamamlandığını ifade eder.Bir nevi kapanış yemeğidir.

Evliya Çelebi'nin 17.yüzyılda ki seyahatnamesinde,bir çok farklı malzeme ile pişirilen pilav çeşitlerinden bahsedilir.

18.Yüzyıla gelindiğinde sebzeli ve balık ürünleriyle hazırlanan pilav çeşitlerinin,Saray Mutfağında aranan tatlar arasında olduğu görülür.

Ülkemizde bölgelerin kendilerine has gelenek ve göreneklerini yansıtan ve hatta bir çoğu hikayesi ile özleşen pilav çeşitlerini görmekteyiz.

Siirt'in hamurla kapattığı ve yeni gelinlere nasihat niteliğinde yapılan ''Perde Pilavı''na atfedilen,Diyarbakır ''Duvaklı Pilavıyla öne çıkar. Duvak geleneği,Diyarbakır ve bazı illerde,düğünün sonlanması,gelinin erkek evine geldiğinin ertesinde ,her iki tarafın bir araya gelerek.dağıtılan ''Duvaklı Pilavı''yemeleri ile,bir nevi düğün töreninin sorunsuz bitimi anlamını taşır.

Bolluk bereket dileğiyle gerçekleştirilen bu ritüeller,tarihi zenginlikleri,kültürleri ve yüzyıllardır o topraklarda yaşayan farklı insan kültür,gelenek ve göreneklerinin mirası olarak günümüze kadar gelmiştir ve devam edecektir.

''PİLAV''denilince ''EVET'',Türk Mutfağının en önemli yemeğidir ama Bölgeler olarak bakıldığında hikayeleri,malzeme ilaveleri ve pişirme teknikleri ile baş yemek olarakta yerini aldığını görmekteyiz.

Bir kapanış yemeğinden ,baş yemek konumuna gelen ''DUVAKLI PİLAV''da bunlardan sadece bir tanesidir.

Bu lezzetli ve masalara çok yakışan yemeği bu hafta sofralarımıza konuk edelim.

Herkese şimdiden kolay gelsin.

DUVAKLI PİLAV

MALZEMELER:

PİLAV İÇİN:

2 su bardağı Baldo Pirinç

100gr Çiğ Badem

5 yem.kaş.Zeytinyağ + 1 yem kaş Tereyağ

Az tuz

3 su bar Su

HAZIRLANMASI:

Pirinci çok kaynar olmayan su içinde 10 dakika bekletin ve soğuk su ile yıkayarak süzdürün.

Tencereye zeytinyağını alın ve eritin.

Pirinçleri ekleyerek kavurmaya başlayın.(5 dakika kadar)

Tereyağını ilave edin ve suyunu,tuzunu vererek karıştırın.

Kapağını kapatarak pişirin.

Suyunu çeken pilavın üzerini kağıt havlu yada bir mutfak havlusu ile örterek demlenmeye bırakın.

BADEMLERİN HAZIRLANMASI:

Bademleri bir kaseye alın ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyerek bekletin.

Daha sonra kabuklarını ayıklayarak kurulayın.

Tavaya yarım yemek kaş tereyağ alın ve bademleri ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.

DUVAĞI İÇİN:

MALZEMELER:

5 yem kaş zeytinyağ + 1 tatlı kaş Tereyağ

1 ad Kuru soğan + 2 diş Sarımsak

6-7 dal ince kıyılmış Maydanoz

1 çay kaşığı karabiber,kırmızı biber ,yenibahar

1 tatlı kaş Tuz

Badem

Kuru soğan ve sarımsakları küçük doğrayın.

Bir tavaya zeytinyağını alın ve soğan,sarımsakları ekleyerek kavurmaya başlayın.

Kıymayı ilave ederek kavurmaya devam edin.

Suyunu çeken kıymaya,tuz,karabiber,kırmızı toz biber,yenibahar ekleyin,karıştırın.

Üzerini süslemek için kavrulan bademlerin bir kısmını ayırdıktan sonra geri kalanları kıymaya ekleyin.

Maydanozları ekleyin ve tereyağ ilavesiyle karıştırın.

Servise almak için kelepçeli bir kalıp işinizi kolaylaştıracaktır.

Kalıba demlenen pilavı eşit yükseklikte yerleştirin ve düzeltin.

Üzerine kıyma karışımını yerleştirin.

Ayırdığınız bademler ve az maydanoz yaprakları ile süsleyin.

İşte bu kadar,görüntüsü ve lezzeti ile ana yemek yerine geçecek bir akşam yemeği hazır.

Hepinize afiyet olsun.

Sevgiyle...