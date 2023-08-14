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Sitenin daha önce bir blokunun yıkımı yapıldı, 2. blokunun yıkımı için de tedbir amacıyla çevresindeki binaların boşaltılmasının ardından iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde çalışma başlatıldı.

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