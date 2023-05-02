Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, 600 öğretmen gösterdikleri dayanışmayla depremzedelere çeşitli yardımlarda bulundu.

Kentte depremde yıkılan binaların enkazında Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) bünyesinde arama kurtarma faaliyetine katılan öğretmenler, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için de adeta seferber oldu.

Diyarbakır'da görevli, 6'sı MEB AKUB üyesi 600 öğretmen, eğitim ve çeşitli proje faaliyetlerinin planlanıp uygulandığı Whatsapp grubunu afetzedelere yardım için değerlendirerek, 14 Şubat'tan bu yana 250 ailenin ihtiyaçlarını hem evlerinden getirdikleri hem de satın aldıkları gıda malzemesi, giysi ve ev eşyası ile kendi aralarında topladıkları nakdi yardımlarla karşıladı.

"Kimi arkadaşımız çeyizini getirdi"

MEB AKUB üyesi ve yardım faaliyetinin koordinatörü Nursel Gündüzalp Gülsever, AA muhabirine, meydana gelen depremin üzüntüsünü ve acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Depremin hemen ardından MEB AKUB ekibi olarak yıkılan binaların enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüttüklerini ifade eden Gülsever, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından o dönem çadırda kalan afetzedelere yönelik psikososyal destek çalışması yürüttüklerini belirtti.

Gülsever, bu süreçte tanıdıkları aileler ve veliler vasıtasıyla depremde evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan ailelerin bildirimlerinin kendilerine ulaştığını dile getirerek, "Yerimizde oturamazdık, öğretmen arkadaşlarla bu acıyı yüreğimizde hissediyorduk. 'Ne yapabiliriz?' diye düşünmeye başladık. Yardım çalışması yapma fikri aklımıza geldi. Kendi aramızda organize olduk. İnsani yardım faaliyetine başladık. Bu bir öğretmen dayanışmasıydı." dedi.

Whatsapp grubundan gelen bildirimleri hemen değerlendirmeye başladıklarını anlatan Gülsever, gruptaki tüm meslektaşlarının bu yardım faaliyetine gönülden katkı sunduğunu aktardı.

Gülsever, şunları kaydetti:

"Kimi arkadaşımız çeyizini getirdi kimi bebeği için aldığı şampuanın birini bize gönderdi, kimileri de mutfağındaki gıda malzemelerinin yarısını getirip bıraktı. Çok duygusal anlar yaşadık. Hamile bir arkadaşımız doğacak bebeği için hazırladıklarını getirdi. Bir öğretmen arkadaşımız çocuğunun doğum gününde harcayacağı parayı depremzedelere bağışladı. Öğretmen arkadaşlarımızdan biri ise çocuğunun montunu üzerinden çıkarıp, göndermişti. Bunları görmek bizi çok duygulandırdı."

Yardımlar sürecek

Yeni bir ev kurmak isteyen depremzedelere de eşya yardımında bulunduklarını belirten Gülsever, bazı öğretmenlerin evlerinden eşya getirirken kimi meslektaşlarının bu eşyaların taşınmasında yardımcı olduğunu bazılarının ise nakliye ücretini ödediğini ifade etti.

Gülsever, yardım faaliyetlerin ellerinden geldiğince sürdüreceklerini söyledi.

Şu ana kadar 250 aileye ulaştıklarını, 62'sine ev eşyası yardımında bulunduklarını, diğer ailelere de ihtiyaçlarına göre gıda ve giysi desteği sunduklarını aktardı.