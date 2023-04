DİYARBAKIR - Diyarbakır’da yaşayan, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nde eğitim gören Avjin Aktop, Damla Zerya Aslan, Yağmur Delal Cengiz ve kardeşi Irmak Zelal Cengiz, yaşadıkları yeryüzünde olumlu etkiler bırakmak, daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya için çevre sorunlarına çare bulmak amacıyla kolları sıvadı. Yıl boyunca çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapan dört öğrenci, ECaundry (Ekolojik Yıkama) adını verdikleri projelerini hayata geçirerek, çamaşır makinelerinin su tüketimini düşüren ve kullanılan suyun arıtılıp tekrar kullanılmasına olanak veren filtre sistemini geliştirdi. Takımlarına “Delavo” adını veren gençler, yaptıkları hesaplamalar sonucu akıllı filtre sistemi sayesinde bir makinenin yılda yaklaşık 8 bin 200 litre su tasarrufu sağlayabileceğini sistemin kısa sürede maliyetini telafi edebileceğini ortaya koydu.

116 FARKLI ÜLKEDEN 1290 TAKIMI GERİDE BIRAKTILAR

Dört başarılı liseli genç, geliştirdikleri sistemle Peter McGarry tarafından kurulan İsviçre merkezli The Earth Foundation'ın bir girişimi olan, 13–19 yaş arasındaki öğrencilerin çevre ve iklim sorunları için ürettikleri projelerin yarıştığı dünyanın en prestijli çevresel sürdürülebilirlik yarışması olan The Earth Prize 2023’e (Toprak Ödülü) katıldı. Her sene dünya genelinde düzenlenen ve bu yıl da 116 farklı ülkeden 1290 takımın yarıştığı yarışmada Diyarbakırlı gençlerin oluşturduğu “Delavo” takımı, dünya birinciliğine layık görüldü. Yarışmanın 100 bin dolarlık büyük ödülünü de almaya hak kazanan gençler, okullarına ve ailelerine büyük gurur ve mutluluk yaşattı.

HABER: METE YILMAZ