İstanbul

Dağtekin, MG'nin elektrikli yeni modeli MG4 Electric'in Antalya'da düzenlenen tanıtım toplantısında, Türkiye'de elektrikli araç pazarının gelişimi ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni teknolojiler ve ağırlıklı olarak pil teknolojisinin gelişmesiyle elektrikli araçların dünya geneline yayıldığını ifade eden Dağtekin, şunları kaydetti:

"Kovid-19, birçok sıkıntı yarattı ama elektrikli araçlardaki ivmelenmeyi artırdı, hızlandırdı. Biz bu sayede olgunlaşmış bir pazarda elektrikli araçlara dönüşen markaların arasında kendimize bir yol bulmaya ve burada hızlı olmaya çalıştık. İşin sonunda nereye gideceğini hiçbirimiz tam göremiyoruz ama elektrikliler, hidrojenli araçlar, sentetikler, hepsi bir pay alacak ama gemiyi tam olarak nereye yanaştıracağımızı bilmemekle beraber şunu biliyoruz ki dönüşüm çok hızlı, çok da kuvvetli olacak. Hızlı olup buna adapte olmayan firmaların pek yaşama şansı kalmayacak."

"TV reklamımızın da etkisiyle elektrikli araçlar daha çok konuşulmaya başlandı"

Türkiye'deki elektrikli araç ilgisinin özellikle yerli otomobilin 4 sene önceki gösteriminden sonra tabana yayıldığını belirten Dağtekin, "Elektrikli araca ilgi, vergisel avantajları olduğu için biraz daha üst segmentte vardı. Togg ile beraber tabana yayılmaya başladı. Zaten Tesla'nın Almanya fabrikası kurulduktan sonra da Tesla yüksek tempoyu tutturmaya başlayınca 'Türkiye'ye geldi, gelecek' derken biz de 2021'de ilk elektrikli aracımızı getirdik. Pazarda ufak otomobillerle o süper lüks arabaların arasında tam normal aile arabaları, hepimizin kullanacağı elektrikli ilk otomobil oldu. Türkiye'de elektrikli araçlarda televizyon reklamını ilk kez biz yaptık ve kazanmadan harcadık. Yani yatırım yaptık, yatırım olarak gördük. Onun da etkisiyle elektrikli araçlar daha çok konuşulmaya başlandı." diye konuştu.

Türkiye'de elektrikli otomobillere ilişkin vergi mevzuatının bütün üreticileri çok ciddi zorladığına dikkati çeken Dağtekin, "Aynı otomobili Avrupa'da ya da herhangi bir ülkedeki pazarda daha pahalıya satabilecekleri için Türkiye'ye hep kapasite fazlası varsa, hani birazcık rica, minnet bir nevi araç istiyoruz. Şimdi bu yeni dönemde tüm dünyada elektrikli araçlar çok daha fazla destekleniyor. Yani ciddi destek alıyorlar, parasal destek alıyorlar. Bizde de vergiden kısıntıyla bir avantaj sağlanıyor, görece avantaj ama ulaşmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

"Pazarın yıl sonunda 750 bin ile 800 bin arasında kapanmasını bekliyoruz"

Kaan Dağtekin, Türkiye otomotiv pazarına ilişkin de öngörülerini paylaştı.

Pazarı ve seçim sonrası pazarla ilgili senaryoları sektör temsilcileriyle konuştuklarını aktaran Dağtekin, "ODMD'de, yönetim kurulunda bir sürü senaryoları hep konuşuyoruz. Hepimizin beklentisi seçime kadar temponun yüksek olacağı, seçimden sonra ise belirsizlik olacağı yönünde. Daha düşük tempo olacağı değil, belirsizlik olacağı yönündeydi. Pazarın yıl sonunda 750 bin ila 800 bin arasında kapanmasını bekliyoruz. Araç bulunabilirse 900 binler seviyesine gidebilir." diye konuştu.

Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal da bu yıl Türkiye otomotiv pazarında yaklaşık 30 bin elektrikli otomobil satışı beklediklerini, 2023 için 5 bin civarında satış yapmayı öngördüklerini ancak satış hedeflerini 7 bin adet olarak güncellediklerini bildirdi.

MG'nin Türkiye'deki büyümesinin diğer pazarlara kıyasla öne çıktığını belirten Soysal, MG'nin global yönetiminin en son gelişmelerden sonra Türkiye'deki performanslarını çok yakından takip ettiğini ve MG'nin bağlı olduğu SAIC'in satış fiyatları konusunda kendilerine destek verdiğini söyledi.

AA