Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 32,1829'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 32,2450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle önceki kapanışın hemen altında 34,8880 ve sterlin/TL yüzde 0,1 kayıpla 41,9410'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 105 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin kasım ayına ötelenmesiyle risk algısını artırdığı görülürken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de açıklanan makroekonomik göstergeler, güçlü sinyaller vermeye devam ederken Fed yetkililerinin enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt görmek istedikleri ve faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiği yönündeki sözle yönlendirmelerini destekledi.

Ülkede dün açıklanan verilere göre öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), beklentileri aşarak ülkede ekonomik faaliyetin hızlandığına işaret etti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Mayıs ile biten haftada 215 binle beklentilerin altında kalırken, yeni konut satışları da nisanda aylık bazda yüzde 4,7 azalışla 634 bine gerileyerek piyasa tahminlerinin altında gerçekleşti.

Analistler, ekonomik canlılığa ilişkin olumlu veri akışının Fed'in politika faizini uzun süre yüksek tutma ihtimalini artırdığını, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün de ABD'de istihdam büyümesi yavaşlasa da iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini dile getirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dün yaptığı değerlendirmede, politika faizini değiştirmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine gideceği yol konusunda biraz daha sabırlı ve emin olmaları gerekebileceğini belirterek, "ABD'de yüzde 2'lik enflasyona ulaşmanın diğer yerlere göre daha uzun sürmesi beni şaşırtmaz." dedi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 48'e geriledi. Bankanın faiz indirimine başlama olasılığı kasım için yüzde 65 ve aralık için yüzde 85 ihtimalle fiyatlanıyor.

Yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. Bankadan yapılan duyuruda, "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir." ifadesi kullanıldı.

TCMB'nin faiz kararının ardından yaptığı duyuruda ise makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının artırıldığı belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 106 ve 107 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını kaydetti.