Haber: Mert Osman Erman

ABD'yi dolandırmak, bir tanığa müdahale etmek ve vatandaşların haklarına karşı komplo gibi dört suçlamayla suçlanıyor.

İddianame, 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskını etrafındaki olayları soruşturan bir incelemeyi sonuçlandırıyor.

77 yaşındaki Trump, tekrar başkan adayı olmasına rağmen, suçsuz olduğunu iddia ediyor. Sosyal medyada bu dava için "saçma" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçi siyasetçi zaten iki başka davada suçlanmıştır: sınıflandırılmış dosyaları yanlış yönetme ve bir porno yıldızına sessiz para ödemesini örtbas etmek için iş kayıtlarını sahtekârlıkla değiştirme suçlarıyla.

Seçim soruşturması, Trump'ın Joe Biden'a yenilgisi ve taraftarlarının Demokrat zaferini onaylayan kongre üyelerine saldırdığı Washington DC'deki 6 Ocak olayları arasındaki iki aylık dönemdeki eylemlerine odaklandı.

İncelemeyi yürüten kişi olan özel yetkili Jack Smith, "2021 yılının 6 Ocak günü başkentimize yönelik saldırı, Amerikan demokrasisinin merkezine eşi benzeri görülmemiş bir saldırıydı." dedi.

"İddianamede tarif edildiği gibi, yalanlar tarafından körüklenmişti." Smith, kısa açıklamasını eski başkanın "suçlu bulunana kadar masum olduğunun varsayılması gerektiği" vurgusuyla tamamladı.

Bay Trump'un Washington DC'deki mahkemede Perşembe günü mahkemeye çıkması bekleniyor.

45 sayfalık iddianame altı adı verilmemiş suç ortağını listeledi: dört avukat, bir adalet bakanlığı yetkilisi ve bir siyasi danışman.

Mahkeme belgesi, Bay Trump'ı "ahlaksızlık, dolandırıcılık ve aldatma yoluyla federal hükümet işlevini engelleme, engelleme ve yenilgi komplosu" ile suçluyor.

2020'deki seçimlerde Bay Trump'ın oy hilesi iddialarına değinilerek, savcılar şunları söylüyor: "Bu iddialar yanlıştı ve sanık bunların yanlış olduğunu biliyordu."

Ayrıca Bay Trump'un 6 Ocak 2021'de Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Bay Biden'ın başkan olarak onaylanmasını engellemeye ikna etmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu belirtiyorlar.

"Şiddet yaşandığında, Sanık ve suç ortakları, seçim hilesi iddialarını yalanlamak ve bu iddialara dayanarak Kongre üyelerini onayı daha fazla geciktirmeye ikna etmek için çabalama çabalarını artırdılar."

İddianame ayrıca, ayrıca eski başkanı seçimi kaybettiğini ve oy hilesi kanıtı olmadığını bildiren çok sayıda ABD yetkilisi ve üst düzey Trump kampanyası çalışanını listeledi.

Bay Trump, üç farklı davadaki toplam 78 suçlama ile karşı karşıya bulunuyor ve şu anda Beyaz Saray için ikinci koşusunda önde giden aday durumunda.

Kim kazanırsa kazansın, Kasım 2024'te Başkan Biden'in beklenen Demokrat adayına meydan okuyacak.

Bu en son suçlamalar, Bay Trump'un önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde üç adli dava ile uğraşması gerekeceği anlamına gelir, bu da Beyaz Saray için ikinci koşusunu karmaşık hale getirir.

BBC Kuzey Amerika editörü Sarah Smith, bunların şimdiye kadar karşılaştığı en ciddi suçlamalar olduğunu söyledi. Ancak Trump kampanyası, Salı günkü iddianamenin seçim müdahalesi anlamına geldiğini belirtti.

Kampanya, "Başkan Trump ve destekçilerine yönelik bu zulümlerin hukuk dışılığı, 1930'ların Nazi Almanya'sını, eski Sovyetler Birliği'ni ve diğer otoriter, diktatoryal rejimleri anımsattığını" söyledi.

Ekledi: "Bu Amerikan olmayan cadı avları başarısız olacak."

2024'teki Cumhuriyetçi rakipleri hızla tepki gösterdi. Florida Valisi Ron DeSantis, suçlamaların federal hükümetin silahlandırılması olduğunu söylerken, Pence, kendini Anayasa'nın üzerine koyan herkesin asla başkan olmaması gerektiğini söyledi.

Kongre'deki Demokrat liderleri, "Bu iddianame şu ana kadar en ciddi ve en sonuç doğuran iddianame olacak ve ABD Başkanı da dahil olmak üzere hiç kimsenin yasanın üzerinde olmadığını nesiller boyunca Amerikalılara hatırlatacak" şeklinde ortak bir açıklama yaptılar.

Araştırmanın bir parçası olarak Bay Pence ve eski Trump avukatı Rudy Giuliani de dahil olmak üzere birçok üst düzey Trump yönetimi yetkilisi ve danışmanı sorgulandı.

Atlanta'daki savcıların Bay Trump'ı suçlamaya karar vermesi bu ay içinde bekleniyor.

Diğer eyaletlerdeki Cumhuriyetçilerin, Bay Biden'ın göreve gelmesini durdurmaya yardımcı oldukları iddiasıyla soruşturulduğu bildirildi.

Michigan eyalet savcıları, Bay Trump'ın geniş çaplı oy hilesi nedeniyle kaybettiğini kanıtlamak için oy sayma makinelerini manipüle etmekle suçladıkları eski bir Cumhuriyetçi başsavcı adayı ve başka bir Trump destekçisini suçladı.

Kongre'deki ayaklanma, Bay Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde ikinci kez azledilmesine yol açtı - böylece tarihte iki kez azledilen ilk ABD başkanı oldu.