Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler" açıklanmış!

"Dostumuz (!) komşumuz" Yunanistan baştan 3. sırada yer alıyor.

Olsun varsın! Yunanistan Türk vatandaşları için Ege'de, hem de Antlaşmalara göre gayrı askerî statüde olması gerektiği halde Türkiye'ye karşı askerîleştirdiği, silâhlandırdığı 10 kadar adaya kişi başına 90 Euro'ya kapıda vize alma kolaylığı getirdi ve Türkiye'ye "dostluğunu"(!) gösterdi ya, bu bize yeter!!!

Kendisiyle “Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Bildirisi" imzaladığımız Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, biz 19 Mayıs 2004 günü ATATÜRK'ün Samsun'a çıkışının 105. kutlu ve mutlu yıldönümünü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlarken, onlar da aynı gün bir anma töreni yapmışlar ve birer demeç yayınlamışlar.

Ama, Yunan liderlerin yaptığı anma, tarihte Trabzon ve civarında yaşamış "Pontusluların Türkler tarafından (sözde) soykırıma uğratılışının yıldönümü" olmuş.

Bu bilgiyi internette Yunan basınında çıkan İngilizce haberlerden edindim. https://tovima.com/politics/greek-pm-president-share-thoughts-on-pontic-genocide-anniversary/

Haberin metnini Türkçe'ye çevirdim. Aşağıya kaydediyorum:

"Başkan Sakellaropoulou, 'Her ulusun kendi tarihini koruma görevi vardır. Uluslararası toplum, gelecekte benzer barbarca eylemleri önlemek için insanlığa karşı işlenen iğrenç suçları da tanımalı ve kınamalıdır' dedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Pazar günü Yunan Pontus Soykırımı'nın yıldönümünde düşüncelerini paylaştılar.

19 Mayıs, 1916-1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yeni Türkler tarafından yok edilen yaklaşık 353.000 Pontuslu Rum'u onurlandırmak amacıyla 'Yunan Soykırımını Anma Günü' olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou şu açıklamalarda bulundu:

'Bugün, Yunan Soykırımını Anma Günü'nde, 105 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde yok edilen veya atalarının evlerinden şiddet yoluyla yerinden edilen yüz binlerce masum kurbanı anıyoruz.

Aynı zamanda Pontus Helenizminin, dinamizmini ve değerlerini anavatana taşıması nedeniyle Yunan devletinin yeniden inşası ve gelişmesine önemli katkısının da farkındayız.

Her milletin kendi tarihini koruma görevi vardır. Gelecekte benzer barbarca eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplumun da insanlığa karşı işlenen iğrenç suçları tanıması ve kınaması gerekiyor.'

Başbakan Miçotakis de Facebook'ta Yunanca bir gönderi paylaştı ve şunları ifade etti:

https://facebook.com/kyriakosmitsotakis

'Her yıl 19 Mayıs'ta olduğu gibi bugün de yok edilen, işkence gören ve atalarının yurtlarından koparılan binlerce Pontus Rum’unun anısına başımızı eğiyoruz. Aynı zamanda Milletimizin bu yılmaz kesiminin, vatanımızın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yaptığı katkıyı da onurlandırıyoruz. Zengin kültürel mirasları, dünyanın her yerindeki Yunan kimliğinin ayrılmaz bir parçasıydı, öyledir ve her zaman da öyle kalacaktır.

Bazı yaralar asla iyileşmeyebilir. Ancak tarihimizin anısını canlı tutma ortak görevimiz daimî olmaya devam ediyor. Eylem sürekli olarak unutulmaya karşı mücadele etmelidir. Protesto sesimiz, adalet talep ettiği için zamanı aşacak kadar yüksek olmalıdır. Ta ki uluslararası toplum Pontus Rumlarının soykırımını resmen tanıyıncaya kadar.

Bu yılın Anma Günü böylece sorumluluk için kükreyen bir çağrıya dönüşüyor. Halk geçmişin mahkûmu olmaktan vazgeçmelidir. Barış ve adaletin rehberliğinde kendi şimdiki zamanlarını inşa etmeleri gerekiyor. Ve daha iyi bir gelecek için tarihten alınan dersleri ivmeye dönüştürmeleri gerekiyor. Bu yüzden dinlenmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz! Biz unutmayacağız. Talep etmekten vazgeçmeyeceğiz!' "