İSTANBUL- 2023’ün merakla beklenen filmleri arasında yer alan ve Bram Stoker'ın klasikleşmiş romanı Dracula’dan uyarlanan Drakula: Son Yolculuk’un yeni fragmanı yayınlandı.

Üzerlerinde herhangi bir işaret bulunmayan elli adet ahşap sandıktan oluşan özel kargoyu Karpatya'dan Londra'ya taşımak üzere kiralanan Demeter adlı ticari geminin dehşet verici hikâyesini konu alan filmde okyanus yolculuğunda hayatta kalmaya çalışan ve her gece gemideki acımasız bir varlık tarafından sinsice takip edilen talihsiz mürettebatın başına tuhaf olaylar gelir. Bir süre sonra kömüre dönmüş, terk edilmiş bir enkaz halinde İngiltere kıyılarına geri dönen Demeter’in mürettebatından ise hiçbir iz yoktur.

HABER: ERCAN AYDIN