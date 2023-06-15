Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle ülkedeki sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şiddet eylemlerinin tırmandığı Sudan'daki güvensiz ortamın, sağlık hizmetlerini giderek daha zor hale getirdiği belirtilen açıklamada, başkent Hartum'daki sağlık tesislerinin yüzde 20'sinden daha azının, tam olarak hizmet verebilecek durumda olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Güvensiz ortam, hastaların ve sağlık çalışanlarının hastanelere ulaşmasını engelliyor. Sağlık tesisleri, varlıkları ve personeli saldırıya uğruyor." denildi.

Ülkede genel olarak en büyük halk sağlığı risklerinin, travma yaralanmaları, sağlık hizmetlerindeki aksamalar, sağlık sistemine tekrarlanan saldırılar, yetersiz beslenme ile su, sanitasyon ve gıdaya yetersiz erişimin olmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Nisan ile 8 Haziran arasında sağlık tesislerine yönelik 46 saldırı, DSÖ tarafından doğrulandı. Bu saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirdi ve 18 kişi yaralandı. DSÖ, Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik artan saldırıları ve Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı ile Federal Sağlık Bakanlığının Hartum'daki ulusal tıbbi tedarik fonları deposu dahil olmak üzere çeşitli sağlık tesislerinin işgalini en güçlü ifadelerle kınıyor."

Açıklamada, Sudan'daki taraflar arasında ateşkes anlaşmalarının sağlık tesisleri ve ortaklarının hayat kurtarıcı operasyonlar için gerekli malzemeleri dağıtmak için sınırlı imkan sunduğu vurgulanarak, taraflara, bu taahhüdü yerine getirmeye ve ülkedeki sağlık tesislerinin çalışabilir durumda olmasını sağlamaya yönelik çağrı yapıldı.

Bürokratik süreçlerin, sahada sağlık müdahalesine öncülük edecek uzmanların görevlendirilmesi konusunda zorluk teşkil ettiği belirtildi.

DSÖ Acil Durum Fonu'ndan, 19 Nisan'da, Sudan'daki müdahaleler için 3,6 milyon doların ayrıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Revize edilmiş 'Sudan insani müdahale planı 2023' için 2,6 milyar dolar finansman talep ediliyor ve bu planla ülkedeki 18 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor. Bu plan kapsamında sağlık harcamalarına 178,6 milyon dolar ayrılacak. Sudan Bölgesel Mülteci Planı ise 470,7 milyon dolar finansmana ihtiyaç duyarken, bunun 10,9 milyon doları sağlık sektörü için harcanabilecek."

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamada, iki askeri gücün 59 gündür aralıksız çatıştığına dikkat çekilerek, 15 Nisan'dan beri devam eden çatışmalarda, 958 sivilin hayatını kaybettiği, 4 bin 746 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

AA