İSTANBUL- Her ay sanat dünyasının sevilen isimlerin sanatseverlerle bir araya geldiği Yüz Yüze sohbetlerin Mayıs ayındaki konuğu edebiyat dünyasının güçlü ismi Tuna Kiremitçi olacak. Yazarlığının yanı sıra kurduğu Kumdan Kaleler grubuyla müzik dünyasının da yakından takip ettiği Kiremitçi, müzik yazarı Murat Beşer’in konuğu olacak. 7 Mayıs saat 17:00’de Yapı Kredi bomontiada The Populist’de sevenleriyle bir araya gelmeye hazırlanan Tuna Kiremitçi, sanat hayatındaki üretkenliğini taçlandırdığı son romanı “Perinin Ölümü” nden müzik yaşamına uzanan renkli sanat hayatını Yüz Yüze misafirleriyle paylaşacak. Etkinliğin konuğu olan Kiremitçi, keyifli sohbetin yanı sıra hakkında merak edilen soruları yanıtlayacak. Ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi ve Murat Beşer’in bir araya gelecek.

HABER: BÜLENT ÇAMCI