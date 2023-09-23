Haber: Damla Oya Erman



Dünya'da yaşam organik bileşenlere dayanır. Bu moleküller karbon içerir ve genellikle hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürt gibi diğer elementleri içerir.

Ancak bilim insanları uzun zamandır yabancı yaşamın önemli ölçüde farklı bir kimya temeline dayanarak evrimleşebileceğini merak etmişlerdir. Örneğin, araştırmacılar uzun zamandır silikonun biyolojinin temelini de oluşturabileceğini düşünmüşlerdir.

Bu çalışmada, bilim insanları organik bileşenler ötesinde oto-katalitik reaksiyonları aradılar. Oto-katalitik reaksiyonlar, kendiliğinden sürdürülebilirlerdir - aynı reaksiyonun tekrar gerçekleşmesini teşvik edebilecek molekülleri üretebilirler. Büyüyen bir tavşan popülasyonunu hayal edin. Tavşan çiftleri bir araya gelir, yeni tavşan yavruları üretir ve sonra yeni tavşanlar büyür ve daha fazla tavşan yapmak için çiftleşir. Yakında çok daha fazla tavşana sahip olmak için pek fazla tavşana ihtiyaç duyulmaz.

Yeni çalışmada bilim insanları organik bileşenler ötesinde oto-katalitik reaksiyonları aradılar. Bu reaksiyonlar, molekülün birden fazlasını üretebilen bir döngüyü oluşturabilir. Bu ürünler, bu döngülerin yeniden gerçekleşmesine yardımcı olmak için başlangıç malzemesi olarak kullanılabilir, bu da oto-katalizdir.

Sonuç olarak, araştırmacılar 270 farklı oto-katalitik reaksiyon döngüsünü keşfettiler. Bu döngülerin çoğu organik bileşenler kullanmıyordu. Bazıları, Dünya'daki yaşamda bulunmayan veya son derece nadir olan cıva veya radyoaktif metal toriyum gibi elementler etrafında dönüyordu. Birkaç döngü muhtemelen sadece aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar veya basınçlar altında gerçekleşir.

Araştırmacılar, hatta nadiren veya hiç diğer elementlerle kimyasal reaksiyon yapmayan soylu gazları içeren dört oto-katalitik döngü keşfettiler. Eğer nispeten inert bir gaz olan ksenon bile oto-katalizde rol alabilirse, "başka elementlerde oto-kataliz daha kolay oluyor gibi görünüyor," dedi Peng.

Bu döngülerin yalnızca sekiz tanesi dört veya daha fazla reaksiyondan oluşan nispeten karmaşık olanlardı. 270 döngünün çoğu sadece iki reaksiyondan oluşuyordu.

Bilim insanları, bu yeni yaratıkları deneysel olarak test edebileceklerini umuyorlar. Bu döngülerin ne kadar olası olduğu henüz kesin değil, araştırmacılar uyardılar. "Derlediğimiz örneklerin hepsinin laboratuvarda çalıştırılabilir veya diğer astronomik nesnelerde bulunabileceği garanti edilmiyor," dedi Peng.

Bu çalışmanın evrende yaşam arayışı ve yaşamın kökenlerini anlama açısından ne gibi etkileri olabileceğinin yanı sıra, bu araştırmanın kimyasal sentezi optimize etme ve kaynakları ve enerjiyi verimli kullanma gibi pratik uygulamaları da olabilir.