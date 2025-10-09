ANKARA (AA) - Norveç'te koparmada 145 kiloyla altın, silkmede 179 kiloluk derecesiyle gümüş ve toplamda 324 kiloyla rekor kırarak Türkiye'ye erkeklerde 15 yıl sonra dünya şampiyonluğunu getiren Muhammed Furkan, başarısını AA muhabirine değerlendirdi.

Kariyerinde, rekorla gelen büyükler 2025 dünya şampiyonluğu yanı sıra dünya üçüncülüğü, gençler kategorisinde Avrupa şampiyonlukları bulunan Furkan, 'Yıllarca emek verdik ve böyle karşılığını almak nasip oldu. Bu süreçte yıldızlarda, gençlerde Avrupa'da, dünya da bir çok madalya kazandım. 2018'de Arjantin'de 'olimpiyata aday çocuk sporcu' olarak gösterilmiştim. 2019 Buenos Aires'teki şampiyonluktan beridir hedefimizi kendimizle birlikte büyüttük.' dedi.

Dünya şampiyonluğunu istediklerini, hesapladıklarını ve ona göre çalıştıklarını anlatan Furkan, 'Yoğun diyet programı gerçekleştirdim, 3 ayda 12 kilo verdim, 73 kiloda yarışıyordum ama tolerans kilolarımız da vardı, aslında 71 kiloyu düşünüyorduk ama daha sonra olimpik sıklet için 65 kiloya düşme kararı aldık, bunu bir hafta düşündüm ve yapabileceğime karar verdim.' diye konuştu.

Diyet programını iyi araştırdığını dile getiren Muhammed Furkan, şöyle devam etti:

'Dünya şampiyonası öncesinde milli takım kampına girmeden bütün yiyecekleri araştırdım ve diyete başladım. Milli takım kampında da antrenmanlarla beraber diyete devam ettim. Norveç'e indiğimde 3 kilo fazlam vardı, kalan 3 kiloyu da yoğun antrenmanla ve terlemekle orada verdim, hatta heyecandan fazla bile vermişim, tartıya çıktım 64 kilo 700 gram geldim. Kilo verirken hiç bir şekilde kas kaybım olmadı aksine yağları vermiş oldum, çok küçüldüğümü hissetmiyorum.'

Ekrandaki 'New World Record' yazısı

Muhammed Furkan, Norveç'te son kaldırışını yaptıktan sonra ekranda 'New World Record' yazısını gördüğünde şaşırdığını ve heyecandan ne yapacağını bilemediğini söyledi.

Antrenörlerinin 179 kilo belirlemelerine karşın kendisinin silkme rekoru için 181 kiloyu isteğini anlatan Muhammed Furkan, şunları ifade etti:

'Silkme rekoru kırayım diye düşünüyorum. Silkme rekoruna odaklandığım için o sırada toplam rekoru unutmuşum. 'Sıkıntı yok sen gir, 179'u kaldır, biz şampiyon olalım' dediler, bana bunu kaldırdığımda toplam dünya rekorunun geleceğini de söylemediler. Piste çıktım, büyük bir hırsla çünkü çok rahat bir şekilde insanların da şaşıracağı bir şekilde kaldıracağımı düşünerek. Kaldırıştan sonra arkada bir ışık, kafamı çevirdim 'New world record' yazısı.. Durdum, şaşırdım, ne yapacağımı bilemedim. Çok mutlu oldum, her şey bir yana son iki gündür üzerimden büyük bir yük kalktı, öyle bir rahatlama hissiyatı var.'

Ailesiyle mutluluğunu nasıl paylaştığına yönelik de Furkan, 'Aile içinde 'yarışmasına iki gün kaldı, bir gün kaldı' diye bir muhabbet dönüyordu, kilo vermiş, kilo almış... Evde zaten bir telaş vardı, yarışmadan çıkıp telefonu aldığımda aile grubunda binlerce mesaj, hepsi tek tek aradı bütün aile üyelerim hepsi sağ olsunlar. Annem, babam izlemişler büyük bir mutlulukla annemin gözleri yaşlı 'oğlum tebrik ederim' diyor, herkes çok mutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum. O anda çok belli etmesem de arkaya gidince gözlerim doldu, hani yapabilmiş olmak, başarmak... Gözümden bir kaç damla mutluluk göz yaşı döküldü.' ifadelerini kullandı.

'Bunlar benim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na biletim'

Muhammed Furkan, dünya şampiyonasında gelen madalyalar ve rekorla 'bir yol açtığını' dile getirdi.

Norveç'te rekorla dünya şampiyonu olduğunu rakibime 9 kilo fark attığını vurgulayan milli halterci, 'Bu fark daha da geliştirilebilir çünkü sakatlandığım için bir hafta milli takım antrenmanlarına katılamadım. Tedaviye gitmek zorunda kaldım, ne kadar hızlı toparlayabiliriz diye doktorum Gürhan Dönmez hocam çok yardımcı oldu, elinden geleni yaptı ve toparladık çok şükür.' değerlendirmesinde bulundu.

2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya kazanacağına inancının tam olduğunu ifade eden Muhammed Furkan, 'Kesinlikle olimpiyat madalyasına inancım tam. Olimpiyatlara iki kez gittim, artık çok iyi analiz edebiliyorum, tekrar özverili bir şekilde çalışacağım.' dedi.

Başarının arkasında 'büyük emek' olduğunu sözlerine ekleyen Muhammed Furkan, şunları kaydetti:

'Özellikle antrenörümüz Gökhan Kuşçuoğlu'na çok teşekkür ederim, onunla abi-kardeş ilişkimiz de çok iyi, ciddi anlamda çok destek oldu. En başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya gerçekten ilgililerinden dolayı çok teşekkür ederim. Kulübüm ASKİ Spor'a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a, kulüp koordinatörümüz Abdullah Çakmar'a, tabiri caizse hiç bir şeyimizi eksik etmediler. Gerçekten sporla ilgileniyorlar ve sporun içindeler, bu madalyalar milletimize armağan olsun. Özellikle yaşlılarımız çok iyi bilir, anneannem bile derdi; 'ben gençken Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu'ları izlerdim, beni gençlik yıllarıma döndürdün'. Bu madalyaların anlamı bunlar benim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na biletim, inanıyorum bu sefer alacağım.'

Muhabir: Fatih Çakmak