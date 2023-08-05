İSTANBUL- Aynı analiz, Çin elektrikli araç mevcudunun 14,6 milyon birime çıkmış olduğunu da gösteriyor. Çin’den sonra ikinci sırada 3,4 milyon araçla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise 1,8 milyon araçla Almanya yer alıyor.



Geçtiğimiz yıl zarfında yeni ruhsatları iki katına çıkaran Çin, trafiğe yeni çıkan 6,5 milyon elektrikli araç ruhsatı ile tüm piyasalarda görülen en yüksek büyümeyi kaydetmiş oldu. Baden-Württemberg Güneş Enerjisi ve Hidrojen Araştırma Merkezi’nin analizine göre, dünya çapında yeni trafiğe çıkma ruhsatı alan bu tür araç toplamının yüzde 60 kadarı Çin’de gerçekleşti. Bu şaşırtıcı büyümede hükümetin teşvik önlemlerinin oldukça etkili olduğu belirtiliyor.



Trafik ruhsatı edinen bu türden araçların küresel sıralaması yapıldığında, 2022 yılı itibarıyla, ilk üç sıranın ikisinde Çin markalarının bulunduğu saptanıyor. BYD 1,8 milyon araçla listenin başını çekerken, SAIC 1,18 milyon araçla üçüncü sırada yer alıyor. Bu iki Çin markasının arasına 1,3 milyon elektrikli araçla ABD firması Tesla giriyor. Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 831 bin araçla dördüncü sıraya yerleşmiş durumda.

HABER: METEYILMAZ