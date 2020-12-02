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2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı

ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlendiği Noel resepsiyonunda 'dört yıl içinde' Beyaz Saray'a dönme sözü vererek, 2024 yılında yeniden aday olacağı sinyalini verdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Aralık 2020 Çarşamba 16:30
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2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı

ABD - ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimini rakibi Demokratların adayı Joe Biden'a kaptıran Başkan Donal Trump, 2024'teki seçimlere yeniden aday olacağı sinyalini verdi. Trump, dün akşam Beyaz Saray'da düzenlediği Noel resepsiyonunda seçim değerlendirmesin bulundu. Trump, başkanlık seçimlerinin gerçek galibi olduğunu iddia ederek “Harika bir dört yıl oldu” dedi. 


"2024'TE YİNE ADAYIM"


Eski Oklahoma Cumhuriyetçi Parti Başkanı Pam Pollard tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, Trump, tezahürat yapan misafir kalabalığı selamlıyor. Trump etkinlikte yaptığı konuşmada “Kesinlikle alışılmadık bir yıl. Bir seçimi kazandık, ancak bundan hoşlanmıyorlar, Ben buna hileli bir seçim diyorum ve her zaman kazanacağım. 2024'te yeniden adayım” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDnin 45inci Başkanı Donald TrumpBeyaz Saray
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