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39 Çin savaş uçağı, Tayvan hava sahasında

ABD ve Japonya ikili tatbikatının ardından 39 Çin savaş uçağı, Tayvan hava sahasında

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Ocak 2022 Pazartesi 14:54
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39 Çin savaş uçağı, Tayvan hava sahasında

TAYVAN - Tayvan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Çin’e ait 39 savaş uçağının güneybatı Tayvan hava savunma teşhis bölgesine (ADIZ) girdiğini duyurdu. ABD ve Japon donanması ve hava kuvvetleri cumartesi günü Filipinler denizinde büyük katılımlı tatbikat gerçekleştirmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Çin hava kuvvetlerine ait 39 savaş uçağının Tayvan’ın ADIZ bölgesine girdiğini belirterek Tayvan ordusunun karşılığında radyo uyarıları verdiğini ve hava savunma füze sistemlerinin konuşlandırıldığını ifade etti. Bakanlık bunun bugüne kadar en büyük ihlal olduğunu vurguladı.

‘CAYDIRICILIK VE MÜDAHALE KABİLYETİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN’

ABD ve Japon donanması dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamada, Çin Doğu Denizi’nin batısında Japonya ve Filipinler arasında Tayvan’ın da bulunduğu Filipinler Denizi’nde 17 -22 Ocak tarihlerinde ortaklaşa tatbikat yaptıklarını belirtti.

İki ülkenin donanmasının katıldığı geniş çaplı tatbikatta ABD’den 10 savaş gemisinin yanı sıra Vinson ve Lincoln uçak gemileri de katıldı. Japonya Sahil Güvenlik yetkilileri yaptığı açıklamada “Japonya-ABD İttifakının etkin caydırıcılık ve müdahale kabiliyetini güçlendirmek için Okinawa'nın güneyinde, uçak gemisi USS Carl Vinson ve USS Abraham Lincoln dahil olmak üzere on ABD Donanması gemisiyle ikili bir tatbikat gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Ve Japonya Ikili TatbikatTayvan
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