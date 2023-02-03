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AB'den Filistin'e 199 milyon avroluk destek paketi

Avrupa Birliği (AB), Filistin için 199 milyon avroluk mali destek paketi duyurdu.

03 Şubat 2023 Cuma 10:21
AB'den Filistin'e 199 milyon avroluk destek paketi

RAMALLAH - AB'nin Filistin Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin'e yardım paketi için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde tören düzenlendiği belirtildi.

Törene Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin yanı sıra Filistin Maliye Bakanı Şükri Beşşare ve AB temsilcilerinin katıldığı aktarılan açıklamada, Filistin'e yeni yardım paketinin 199 milyon avro olduğuna işaret edildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) verilen mali desteklerin de 97 milyon avroya ulaştığı aktarılan açıklamada, böylece 2022 bütçesi tahsisleri gereğince AB'nin Filistin halkına yardımlarının toplam 296 milyon avroya ulaştığı vurgulandı.

AB Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, törendeki konuşmasında, Filistin meselesinde iki devletli çözüme bağlılıklarının altını çizdi.

AB'nin Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmalara bağlı kalınması talebinde bulunacağını söyleyen Burgsdorff, ekonomik ve mali reformlar için Filistin hükümeti ile de çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, iki devletli çözüme siyasi destekleri ve uluslararası mahfillerde Filistin halkına destekleri için AB'ye teşekkür etti.

Filistin, son yıllarda Arap ve uluslararası yardımların azalmasının yanı sıra İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden yaptığı kesintilere bağlı olarak mali sorunlar yaşıyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABFilistinDestek Paketi
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