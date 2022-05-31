AB'den Rus petrolüne yüzde 75 yaptırım

AB ülkelerinin katılımıyla dün gece gerçekleştirilen zirvenin başında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski video konferans yöntemiyle konuşma yaptı. Zirveye katılan ülkeler, enerji, savunma ve gıda sektörü olmak üzere Rusya’ya uygulanacak bir dizi yaptırım kararı aldı.

SBERBANK, SWIFT’TEN ÇIKARTILDI

AB Konseyi, Rusya’nın en büyük bankalarından Sberbank’ın Swift ödeme sisteminden çıkartılması dahil Rus devletine ait 3 medya kuruluşuna da yayın yasağı getirdi. Zirve’de kabul edilen ve AB’nin 6’ncı yaptırım paketini kapsayan anlaşma gereği, AB ülkelerine Rusya’dan petrol ihracatı yasaklandı. AB Konsey Başkanı, bu yasağın Rus petrolünün yüzde 75’ine etki edeceğini ifade etti. Ancak boru hattı ile teslim edilen ham petrol için geçici bir istisna yapılacağı vurgulandı.

SAVAŞ SUÇLARININ SORUŞTURULMASI, EUROJUST TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Avrupa Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı ile Ukrayna Başsavcısının savaş suçlarıyla ilgili çalışmalarına desteğini açıklayarak Rusya ile Belarus’un, uluslararası hukuka uygun olarak eylemlerinden sorumlu tutulacağını vurguladı. AB üye devleti devlet başkanları zirvede, EUROJUST tarafından koordine edilen ortak bir soruşturma ekibinin kurulmasını ve EUROPOL tarafından devam eden operasyonel desteği memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

2022’DE UKRAYNA’YA 9 MİLYAR EURO NAKİT

AB devlet ve hükümet başkanları, AB'nin acil likidite ihtiyacı konusunda Ukrayna hükümetine yardım etmeye devam edeceğini ve Ukrayna'ya 2022'de 9 milyar Euro'ya kadar yeni istisnai makro-finansal yardım vermeye hazır olduğunu vurguladı. Avrupa Konseyi, Ukrayna'nın AB’ye yaptığı tüm ihracatlar üzerindeki ‘ithalat vergilerini’ bir yıl süreyle askıya alma kararını kabul etti. Ukrayna, Modolva ve Gürcistan’ın AB üyeliği başvurusu Haziran ayında görüşüleceği ifade edildi.