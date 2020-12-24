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AB Komisyonu'ndan Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, 2021 yılında Türkiye’deki mültecileri desteklemek için yürütülen projelere 485 milyon euro (4 milyar 500 bin TL) fon sağlayacağı açıklandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Aralık 2020 Perşembe 11:12
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AB Komisyonu'ndan Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon

BELÇİKA - Avrupa Birliği Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’deki mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılanması ve mülteci çocukların eğitimleri için fon sağlayan iki programın genişletildiği belirtildi. Söz konusu programlar kapsamında Türkiye'de yaşayan mültecilere yönelik 2021 yılı içerisinde 485 milyon euro fon sağlanacağı ifade edildi. Açıklamada, sağlanacak fonla birlikte 1,8 milyon mültecinin ihtiyaçlarının karşılanacağı ve 700 binden fazla çocuğun da eğitimine destek sağlanacağı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB) KomisyonuTürkiyeMültecilerFon
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