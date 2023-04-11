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AB'nin Çin mesaisi yoğunlaşıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile geçen hafta düzenlediği Çin ziyaretinin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Pekin'i ziyaret edecek

11 Nisan 2023 Salı 15:47
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AB'nin Çin mesaisi yoğunlaşıyor
Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile geçen hafta düzenlediği Çin ziyaretinin ardından AB'den bir üst düzey yetkili daha Çin'e gitmeye hazırlanıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 13-15 Nisan tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'i ziyaret edecek.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Borrell'in seyahati hakkında bir soruyu cevaplarken, ziyaretin uzun süre önce yapılmasının planlandığını, ancak program uyuşmazlıkları nedeniyle bu haftaya kaldığını bildirdi.

Massrali, Borrell'in yapacağı görüşmelerde, küresel ve bölgesel konuların yanı sıra AB-Çin ilişkilerinin de ele alınmasının öngörüldüğünü belirtti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Çin'i ziyaretinden önce bu ülkenin Ukrayna ile savaşan Rusya'ya destek sağlamaması konusunda mesaj vermiş, "Çin'in Putin'in savaşına nasıl yaklaşacağı, AB-Çin ilişkilerinin gidişatında belirleyici faktör olacaktır." demişti.

Von der Leyen, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde de Çinli lideri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye teşvik ettiğini belirterek, "koşulları ve zamanı uygun olduğunda konuşmaya hazır olduğu" yanıtını aldığını aktarmıştı.

Çin'i, Rusya'ya silah ve mühimmat sağlamanın sakıncaları konusunda uyaran von der Leyen, "Saldırganı silahlandırmak, uluslararası hukukun açık ihlalidir. Böyle bir adım AB-Çin ilişkilerine ciddi zarar verecektir." ifadesini kullanmıştı.

Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından "savaş" ve "işgal" sözcüklerini kullanmaktan kaçınmış, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamalarda çekimser kalarak, Moskova'yı kınamayan az sayıda ülke arasında yer almıştı.

ABD ve NATO, Pekin yönetimine, Rusya'ya savaşta silah desteği sağlamaması yönünde uyarıda bulunurken, doğrudan silah satışı olmasa da iki ülke, bu dönemde ortak askeri tatbikatlar dahil askeri işbirliğini sürdürmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABÇinGündem
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