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ABD, 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail’e iade etti

14 Eylül 2022 Çarşamba 15:13
ABD, 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail’e iade etti

ABD - ABD’li yetkiler, İsrail devletine ait olan ve ABD’ye kaçırılan MS 69 yılına ait bir milyon dolar değerindeki gümüş sikkeyi, pazartesi günü İsrail’e iade etti. 

New York’taki Manhattan Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, MS 69’yılında basılan ve İsrail’deki arkeolojik kazılar sırasında yağmalanan ‘gümüş sikkenin’ pazartesi günü İsrail’e iade edildiğini duyurdu. Çeyrek Şekel (İsrail para birimi) olarak adlandırılan sikkenin, MS 69'da ‘Büyük Yahudi İsyanı’ sırasında Roma İmparatorluğu’na karşı savaşan Yahudi isyancılar tarafından basıldığı ve yıllar sonra Ella Vadisi'ndeki arkeolojik kazılar sırasında yağmalandığı belirtildi. 2002 yılında sikkenin İsrail’den kaçırıldığı keşfedilmiş, yıllar boyunca paranın izi sürülerek ABD’de paraya el konulmuştu.

TÖRENLE İADE EDİLDİ

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Büyük Yahudi İsyanı sırasında, MS 69'da basılan son derece nadir bir madeni para olan Çeyrek Şekeli İsrail'e iade ettik. Değeri 1 milyon dolardan fazla olan eser, İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan, İsrail Eski Eserler Kurumu Genel Müdürü Eli Ekozido, İsrail'in New York Başkonsolosu Assaf Zamir'in katıldığı bir törenle iade edildi” ifadelerini kullandı. Gümüş sikkenin, var olduğu bilinen dört sikkeden biri olduğu belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antik SikkeIsrailABD
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