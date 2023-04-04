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ABD, Avrupa ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu DEAŞ elebaşının öldürüldüğünü açıkladı

ABD, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, DEAŞ'ın Avrupa ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu elebaşı Halid Eyd Ahmed el-Ceburi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

04 Nisan 2023 Salı 16:31
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ABD, Avrupa ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu DEAŞ elebaşının öldürüldüğünü açıkladı

WASHİNGTON AA- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ elebaşının salı günü Suriye’nin kuzeybatısında öldürüldüğü duyuruldu.

Saldırıda herhangi bir sivil kaybı olmadığı aktarılan açıklamada, El Ceburi’nin Avrupa’da ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu olduğu ve teröristin DEAŞ’ın Türkiye’deki sözde yönetim kadrosunun yapılanmasında rol oynadığı iddia edildi.

Açıklamada, "El-Ceburi'nin ölümü, DEAŞ'ın saldırı planlama yeteneğini geçici olarak sekteye uğratacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

El-Ceburi'nin bugüne kadar hangi saldırıları planladığına yönelik bilgi verilmedi.

DEAŞ'ın hala Orta Doğu'da ve dünyanın diğer bölgelerinde "tehdit oluşturmaya devam ettiği" aktarıldı.

AA

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