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ABD Başkanı Biden: DEAŞ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Şubat 2022 Perşembe 16:29
ABD Başkanı Biden: DEAŞ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Suriye’de düzenlediği operasyon hakkında yaptığı açıklamada “Dün gece benim emrimde, kuzeybatı Suriye'deki ABD askeri kuvvetleri, Amerikan halkını ve Müttefiklerimizi korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü. Bu sabah Amerikan halkına açıklamalar yapacağım” dedi.  

DHA

Son Güncelleme: 03.02.2022 17:46
Anahtar Kelimeler:
ABDBaşkanJoe BidenDEAŞTerörörgütEbu İbrahim ElHaşimi ElKureyşi
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