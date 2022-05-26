ABD BAŞKANI JOE BIDEN'DAN SİLAH LOBİLERİNE TEPKİ

ABD’nin Texas eyaletinde bulunan Robb İlköğretim Okulu’na, 25 Mayıs’ta silahlı saldırı düzenlendi. Uvalde’de bulunan ilk okula saldıran 18 yaşındaki katil, yapacaklarını sosyal medyada paylaştıktan sonra harekete geçti. Saldırgan 19’u çocuk 21 kişiyi öldürdükten sonra polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay sonrası adeta 11 Eylül saldırılarında olduğu gibi ABD’de matem havası yaşanıyor, halk yas içinde ve bayraklar yarıya indirildi.

BİDEN : “HAREKETE GEÇMELİYİZ”

Yaşanan silahlı saldırı sonrası ABD Başkanı Joe Biden’dan peş peşe açıklamalar geldi. Biden olay sonrası yeni Yürütme Emrini imzalayarak federal kolluk kuvvetlerine daha fazla yetki veren polis reformunu hayata geçirdi. Başkan Biden, bu tür olayların dünyanın başka yerlerinde nadiren gerçekleştiğini ifade ederek “Neden bu katliamla yaşamaya hazırız? Neden bunun olmasına izin veriyoruz?” diyerek tepkisini sosyal medyadan paylaştı. Ayrıca Biden yaptığı açıklamada “Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız? Tanrı adına ne zaman yapılması gerekeni yapacağız? Bundan yoruldum, harekete geçmeliyiz” diyerek tepkisini belirtti.

“SİLAH ENDÜSTRİSİNE KARŞI ÇIKMA CESARETİ GÖSTERELİM”

ABD Başkanı Joe Biden’ın devam eden açıklamasında, silah üreticilerinin 20 yıldır topluma silah pazarladıklarını, 18 yaşında birinin silah mağazasına gidip silah satın alabilmesinin tamamen yanlış olduğunu söyleyerek bunun sadece birini öldürmeyi amaçladığını ifade etti ve silah endüstrisine karşı durulması gerektiğini belirtti.

BİDEN, TEXAS’A GİDECEK

ABD Başkanı Joe Biden, Texas’daki Robb İlk Öğretim Okulu’nda yaşanan silahlı saldırı sonrası hayatlarını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etmek için Texas’a gidecek. Beyaz Saray’da açıklamalarda bulunan Joe Biden, “Jill ve ben önümüzdeki günlerde ailelerle buluşmak için Teksas'a seyahat edeceğiz. Onların acılarını hissettiğinizi gösterirken umarım bu şok, keder ve travma durumunda biraz rahatlık getirebiliriz. Millet olarak hepimizin onların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ABD’DE BİR TÜRLÜ BİTMEYEN OKUL SALDIRILARI

25 Mayıs’ta ABD’nin Texas eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti. ABD, tarihinde pek çok kez okul saldırılarına tanık oldu. 1999’da Colorado’da gerçekleşen okul saldırısında 13 kişi, 2005’de Minnesota’da gerçekleşen okul saldırısında 7 kişi, 2007’de Virginia’da 32 kişi, 2012’de Connecticut’ta okula gerçekleştirilen saldırı sonucu 26 kişi, 2015’de Oregon’da 9 kişi, 2018’de Florida’da gerçekleşen saldırı sonucu 17 kişi, yine 2018’de Houston’da 10 kişi hayatını kaybetti.

SON İKİ AYDA İKİ SALDIRI

ABD’de ki silahlı saldırılar hiç bitmiyor, her yıl birçok kez silahlı saldırı düzenleniyor ve saldırılar sonucunda pek çok insan hayatını kaybediyor. 12 Nisan’da da New York Metrosu’na saldırı olmuş, 30 kadar kişi yaralanmıştı.

Haber: Gurur AKOSMAN