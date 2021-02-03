Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1520
ALTIN
421.780
DOLAR
7.1490
STERLİN
9.7422
EURO
8.5920
İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor
İstinye Üniversitesi 48 akademik...
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı kiralaya verilecek
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı...
Gezi teknesi hattı kiraya verilecek
Gezi teknesi hattı kiraya...
Sosyal medya tanıtımı ve internet sitesi tasarımı işi hizmeti alınacak
Sosyal medya tanıtımı ve...

ABD Başkanı Joe Biden göçmen ailelere birleştirme sözü verdi

ABD Başkan Joe Biden eski Başkan Trump’ın göç konusunda attığı adımları geriye çevirmek için ikinci kararnameye imza attı. Biden kararnameyi imzaladığı sırada Trump'ı eleştirerek, " Ben yeni yasalar yapmıyorum, kötü politikaları ortadan kaldırıyorum. Çocukları ailelerinin kollarından mecazi olarak değil, gerçek anlamıyla çekip alan önceki yönetimin neden olduğu ahlaki ve ulusal utancı ortadan kaldıracağız” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2021 Çarşamba 14:31
0 Okunma
ABD Başkanı Joe Biden göçmen ailelere birleştirme sözü verdi

ABD - ABD Başkan Joe Biden eski Başkan Trump’ın göç konusunda attığı adımları bir bir iptal ediyor. Biden, Trump’ın göç konusunda attığı adımları geriye çevirmek için ikinci kararnameye de imza attı. Sınır güvenliği ve ailelerin ayrılması ve yasal göçü içeren söz konusu kararnamelerle Biden’ın görevindeki 14’üncü gününde göç konusunda imzaladığı kararname sayısını 9’a çıkardı.
 

“ ULUSAL UTANCI ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Kararnameleri imzaladığı sırada açıklamalarda bulunan Biden, “Ben yeni yasalar yapmıyorum, kötü politikaları ortadan kaldırıyorum. Çocukları ailelerinin kollarından mecazi olarak değil, gerçek anlamıyla çekip alan önceki yönetimin neden olduğu ahlaki ve ulusal utancı ortadan kaldıracağız” diye konuştu. Ailelerin bir araya getirilmesi için imzalanan kararname özellikle ailelerinden ayrı düşen çocukları anne ve babalarına kavuşturmayı hedefliyor. Tam rakam net olmamakla birlikte mahkeme belgeleri 5 bin 500 kadar çocuğun Trump’ın başkanlığı döneminde ailelerinden ayrıldığını ortaya koyuyor. Sınır güvenliğiyle ilgili kararname ise ABD mahkemelerine sığınma başvurusu yapanların Meksika sınırında bekletilmesini engelliyor. Biden, seçim kampanyası sırasında Trump’ın “Meksika’da bekle” politikasını sona erdirme sözü vermişti.
 

TRUMP: DÜNYANIN EN APTAL GÖÇ YASASI ABD'DE

ABD eski Başkanı Trump, Twitter üzerinden göç politikasını savunarak, “İnsanlar yasa dışı yollarla ülkemize girdiklerinde onları yıllar süren hukuki prosedürler olmadan derhal geri göndermeliyiz. ABD'deki göç yasaları, dünyanın en aptalca göç yasaları” ifadesini kullanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkan Joe BidenGöçmen AilelerBirleştirme Sözü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya’nın bir kasabasında koronavirüse yakalanmak yasaklandı
İtalya’nın bir kasabasında koronavirüse yakalanmak yasaklandı
‘QAnon' destekçisi, Trump aleyhinde ifade verecek
‘QAnon' destekçisi, Trump aleyhinde ifade verecek
İran yerli uydu taşıyıcısı "Zülcenah"ı test etti
İran yerli uydu taşıyıcısı "Zülcenah"ı test etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans