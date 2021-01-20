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ABD'de 10 milyon 136 bin kişi kirasını ödeyemiyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ocak 2021 Çarşamba 14:48
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ABD'de 10 milyon 136 bin kişi kirasını ödeyemiyor

ABD- Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri derileşirken, Nüfus Sayım Bürosu tarafından yapılan ankete göre, 10 milyon 136 bin 84 kişinin kirasını ödeyemediği ortaya çıktı.

Ekonomik durgunluk ve gelir eşitsizliği gibi sorunlarla mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüs salgınının etkisiyle yeni krizin eşiğine girildi. ABD Nüfus Sayım Bürosu tarafından yapılan bir ankete göre 10 milyon 136 bin 84 kişi kirasını ödeyemediği ortaya çıktı. Aralık ayına ait verileri paylaşan Nufüs Sayım Bürosu, ödeme konusunda en fazla sıkıntı yaşayan yaş grubunun 25-39 olduğu belirtildi. Verilelerde, 65 yaş ve üstü yaş gruplarında bu oranın az olduğu ifade edildi. 

BİDEN'DAN 1,9 TRİLYON DOLARLIK DESTEK ÖNERİSİ

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, geçen hafta, Kovid-19 salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık destek paketi önerisi sunmuştu.Paket kapsamında, 400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılması, eyalet ve yerel yönetimlere de 350 milyar dolarlık kaynak aktarılması öngörülüyor.Önerilen destek paketinde, daha önce 600 dolar nakit yardım gönderilen Amerikalılara 1.400 dolar verilmesi planlanıyor. Pakette, haftalık işsizlik yardımının 400 dolara çıkarılması öngörülürken, federal asgari ücretin saatlik 15 dolara çıkarılması, küçük işletmelere de 440 milyar dolarlık kaynak ilave edilmesi hedefleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDKiraEkonomik EtkilerSalgın
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