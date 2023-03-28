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ABD'de bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırının ardından ülke genelinde tüm bayrakların yarıya indirileceği belirtildi.

28 Mart 2023 Salı 09:30
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ABD'de bayraklar yarıya indirilecek

New York

ABD Başkanı Joe Biden, Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen ve 3'ü çocuk 6 kişinin silahsaldırıda hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde Beyaz Saray dahil tüm kamu binalarında, askeri garnizonlarda ve donanma gemilerinde bayrakların 31 Mart gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Buna göre, ABD'nin tüm büyükelçilikleri, elçilikleri ve konsolosluk ofisleri, askeri üsler ve donanma istasyonları dahil yurt dışındaki merkezlerinde de aynı tarihe kadar bayraklar yarıya indirilecek.

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirmişti. Polis, saldırganın kendisinin de aynı okuldan mezun olan 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale isimli bir kadın olduğu bilgisini paylaşmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDTennesseeOkulSilahSaldırıCinayetYAŞ
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