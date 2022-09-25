ABD'de Ian fırtınası bekleniyor

Öte yandan Filipinler, kategori 3 ila 5 şiddetinde etkili olacak Noru süper tayfununa hazırlanmak için kıyı bölgelerinde tahliyelere başladı. ABD’nin Florida kıyılarında gelecek hafta etkili olması beklenen Ian fırtınası sebebiyle NASA, Artemis 1 roketinin Salı günü planlanan fırlatma işlemi için bugün karar verecek.

KANADA’DA FİONA

Kanada’nın Atlantik Okyanusu kıyısındaki bölgelerinde etkili olan Fiona fırtınası için hükümet orduyu Nova Scotia’ya konuşlandırılacağını açıklamıştı. Bölgede geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığı, telefon hatlarının çalışmadığı ve kıyılardaki birkaç evin denize sürüklendiği ifade edildi. Yetkililer, Nova Scotia, Prince Edward Adası, Newfoundland ve New Brunswick eyaletlerinin yanı sıra Quebec'in bazı bölgeleri için de tropikal fırtına uyarısı yaptı. Fiona, bu haftanın başlarında Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti'nde büyük hasara yol açmıştı.

FİLİPİNLER’DE NORU

En şiddetli fırtınanın Kategori 5 olduğu Saffir-Simpson Ölçeğinde Filipinler, yer yer Kategori 5 şiddetine ulaşacak ‘Noru süper tayfununa’ hazırlandı. Ülkenin ana adalarından biri olan Luzon’a saatte 195 km/h ile gelen Noru için kıyı şeridindeki yerleşim alanlarının tahliyesi başlamıştı. Noru’nun bugün ülkede etkili olması bekleniyor.

ABD’DE IAN

NASA’nın Ay roketi Artemis I’in fırlatılışı daha önce 2 defa ertelenmişti. Yetkililer, bu Salı günü fırlatılacak roketin Florida’da bu hafta etkili olması beklenen Ian fırtınası sebebiyle tekrar erteleme olasılığı belirdiğini ifade etti. NASA'nın fırlatma işlemi için bugün tekrar karar verecek.

Florida valisi OHAL ilan ederek Kategori 4 şiddetine ulaşması beklenen Ian fırtınası için hazırlıklara başladı. Artemis projesi 50 yıldan sonra insanoğlunu Ay’a götürmek için başlatılan bir proje ve NASA, insanlı yolculuk öncesinde insansız fırlatma ve yolculuk denemeleri gerçekleştiriyor. Artemis I, Ian fırtınasının etkili olacağı Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü’nden fırlatılacak.