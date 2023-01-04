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ABD'de kürtaj hapları, eczane veya posta yoluyla teslim alınabilecek

ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Federal Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA), 10 haftaya kadar gebeliği tıbbi olarak sonlandıran ve kürtaj ilaçları olarak bilinen hapların eczanelerden veya posta yoluyla alınabileceğini duyurdu. Geçen yıl ABD Yüksek Mahkemesi'nin federal kürtaj hakkını bozan kararının ardından bazı eyaletler kürtajı yasaklamıştı.

04 Ocak 2023 Çarşamba 16:43
ABD'de kürtaj hapları, eczane veya posta yoluyla teslim alınabilecek

FDA açıklamasında kürtaj haplarının teslim alınmasıyla ilgili düzenlemeyi dün itibariyle güncellediğini belirterek ilaçların, yetkili eczanelerden yetkili kişilerin reçetesiyle temin edilebileceğini veya yine yetkili eczaneler tarafından posta yoluyla gönderebileceğini açıkladı. FDA açıklamasında ilacın posta yoluyla gönderilmesine ilişkin "Sertifikalı eczaneler, izleme bilgileri sağlayan bir nakliye hizmeti kullanarak ilacı gönderebilmelidir" ifadelerini kullandı.

10 haftaya kadar gebeliği tıbbi olarak sonlandıran iki ilaçlı kürtaj hapları, daha önce reçete eşliğinde sadece yetkili sağlık kuruluşlarından şahsen alınıyordu. Yeni düzenlemeyle eczaneler, artık ilaçları dağıtmak için sertifika başvurusunda bulunup ilaçları müşterilerine teslim edebilecek.

Kürtaj hapları, geçen yıl ABD Yüksek Mahkemesi'nin federal kürtaj hakkını bozan kararının ardından bazı eyaletlerin kürtajı yasaklaması sonucunda daha fazla kullanılmaya başlanmıştı. Öte yandan 2021 yılında Kovid salgını sebebiyle FDA ilaca erişimin daha kolay hale gelmesi için düzenlemeler yapacağını duyurmuştu.    

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDKürtajHapEczane
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