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ABD'de New York Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

ABD'de New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

13 Şubat 2023 Pazartesi 08:05
ABD'de New York Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

ABD'de yaşayan Türkler, New York'un meşhur Times Meydanı'nda yaktıkları mumlarla "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde ölenleri andı. 
Times Meydanı'nın sembollerinden George M. Cohan heykelinin önünde bir araya gelen Türkler, hayatını kaybedenler için mumlar yaktı ve Türk bayraklarıyla donattıkları alana karanfiller bıraktı.
Etkinliğe Amerikan-Türk kamuoyundan iş insanları, öğrenciler ve uzun süredir ABD'de yaşayan Türkler ile çok sayıda yabancı da katıldı. 
Depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte İstiklal Marşı okundu. 
Etkinlikte farkındalık yaratmak amacıyla depremden etkilenenlere acil destek çağrıları da yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremABDNew York Times MeydanıAnma
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