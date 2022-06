ABD'de silah kontrol yasası Senato'dan geçti

ABD - ABD Senatosu, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’nin ortak desteğiyle ‘iki partili’ silah kontrol yasasını Senato’dan geçirdi. Diğer yandan ABD Yüksek Mahkemesi, diğer eyaletlere emsal teşkil edecek kararla New York eyaletinde geçerli gizli silah taşıma haklarını kısıtlayan yasayı Anayasa'ya aykırı buldu.



ABD Senatosu, 15 Cumhuriyetçi senatörün katılımıyla çoğunluğu Demokrat senatörlerden oluşan iki partili oylamada, gençlere silah satılmasında daha sıkı denetim öngören ve kamu için tehdit oluşturan kişilerin silahlarına el konmasını içeren yasa tasarısını Senato’dan geçirdi. Tasarının, Başkan Joe Biden’ın imzasından önce alt meclis olan Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi onayına sunulacağı ifade edildi. Başkan Biden tasarının hızlıca oylanmasını konusunda çağrıda bulunarak Senato’nun onayı konusunda “28 yıllık eylemsizliğin ardından bu gece, iki partili Kongre üyeleri ülke çapındaki ailelerin çağrısına kulak vermek için bir araya geldi ve topluluklarımızdaki silahlı şiddet belasını ele almak için tasarıyı geçirdi” dedi.



KIRMIZI BAYRAK UYGULAMASI



Tasarı; 21 yaşında küçükler için silah alırken daha sıkı sabıka kaydı kontrolleri içermesi, akıl sağlığı programları ve okul güvenliği iyileştirmeleri için federal fondan 15 milyar dolar ayrılması, tehdit olarak kabul edilen insanların ateşli silahlarına el koymak için ‘Kırmızı Bayrak’ uygulaması, evlilik dışı ev içi şiddet uygulamaktan hüküm giymiş kişilere silah verilmemesi gibi reformlar içeriyor.



ABD Yüksek Mahkemesi, emsal teşkil edecek bir karara imza atıp ilgili eyalet yasasını anayasal haklara aykırı bularak silah edinme ve taşıma haklarını daha da genişletti. Diğer eyaletlerde benzer karar alınmasının önünü açan karara göre Yüksek Mahkeme, kişilerin kamuya açık yerlerde ‘gizli’ ateşli silah taşımaları için ‘uygun nedeni’ veya ‘iyi bir nedeni’ kanıtlamalarını gerektiren yasasının ABD Anayasasını ihlal ettiği kararına vardı. Başkan Biden kararla ilgili derin hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.



SENATÖRÜN ADINI ALAN SULLİVAN YASASI



New York Eyaleti Tüfek ve Silah Birliği üyesi iki New York sakini olan Robert Nash and Brandon Koch, mahkemeye başvurarak ilgili New York eyaleti yasasının savunma için silah edinmelerini engellediğini beyan etmişti. İkili savunmasında 1911’de yürürlüğe giren Sullivan Yasası olarak adlandırılan New York kanununun, Anayasa’ya da yer alan haklarına aykırı olduğunu belirtmişti.