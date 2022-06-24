Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.551,78
ALTIN
1.020,33
DOLAR
17,38
STERLİN
21,37
EURO
18,31
İstanbul Aydın Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Aydın Üniversitesi 70...
Bartın Üniversitesi 16 Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi 16 Sözleşmeli...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim...
Altınova Belediye Başkanlığı Memur alacak
Altınova Belediye Başkanlığı Memur...

ABD'de silah kontrol yasası Senato'dan geçti

ABD Senatosu silah şiddeti yasa tasarısını onaylarken Yüksek Mahkeme, silah haklarını genişleten karar aldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Haziran 2022 Cuma 16:42
ABD'de silah kontrol yasası Senato'dan geçti

ABD - ABD Senatosu, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’nin ortak desteğiyle ‘iki partili’ silah kontrol yasasını Senato’dan geçirdi. Diğer yandan ABD Yüksek Mahkemesi, diğer eyaletlere emsal teşkil edecek kararla New York eyaletinde geçerli gizli silah taşıma haklarını kısıtlayan yasayı Anayasa'ya aykırı buldu. 

ABD Senatosu, 15 Cumhuriyetçi senatörün katılımıyla çoğunluğu Demokrat senatörlerden oluşan iki partili oylamada, gençlere silah satılmasında daha sıkı denetim öngören ve kamu için tehdit oluşturan kişilerin silahlarına el konmasını içeren yasa tasarısını Senato’dan geçirdi. Tasarının, Başkan Joe Biden’ın imzasından önce alt meclis olan Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi onayına sunulacağı ifade edildi. Başkan Biden tasarının hızlıca oylanmasını konusunda çağrıda bulunarak Senato’nun onayı konusunda “28 yıllık eylemsizliğin ardından bu gece, iki partili Kongre üyeleri ülke çapındaki ailelerin çağrısına kulak vermek için bir araya geldi ve topluluklarımızdaki silahlı şiddet belasını ele almak için tasarıyı geçirdi” dedi.

KIRMIZI BAYRAK UYGULAMASI

Tasarı; 21 yaşında küçükler için silah alırken daha sıkı sabıka kaydı kontrolleri içermesi, akıl sağlığı programları ve okul güvenliği iyileştirmeleri için federal fondan 15 milyar dolar ayrılması, tehdit olarak kabul edilen insanların ateşli silahlarına el koymak için ‘Kırmızı Bayrak’ uygulaması, evlilik dışı ev içi şiddet uygulamaktan hüküm giymiş kişilere silah verilmemesi gibi reformlar içeriyor.

ABD Yüksek Mahkemesi, emsal teşkil edecek bir karara imza atıp ilgili eyalet yasasını anayasal haklara aykırı bularak silah edinme ve taşıma haklarını daha da genişletti. Diğer eyaletlerde benzer karar alınmasının önünü açan karara göre Yüksek Mahkeme, kişilerin kamuya açık yerlerde ‘gizli’ ateşli silah taşımaları için ‘uygun nedeni’ veya ‘iyi bir nedeni’ kanıtlamalarını gerektiren yasasının ABD Anayasasını ihlal ettiği kararına vardı. Başkan Biden kararla ilgili derin hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

SENATÖRÜN ADINI ALAN SULLİVAN YASASI

New York Eyaleti Tüfek ve Silah Birliği üyesi iki New York sakini olan Robert Nash and Brandon Koch, mahkemeye başvurarak ilgili New York eyaleti yasasının savunma için silah edinmelerini engellediğini beyan etmişti. İkili savunmasında 1911’de yürürlüğe giren Sullivan Yasası olarak adlandırılan New York kanununun, Anayasa’ya da yer alan haklarına aykırı olduğunu belirtmişti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Silah Kontrol YasasıABDSenato
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’den AB’ye ihraç edilen kurbağaların 2032 yılında soyu tükenecek
Türkiye’den AB’ye ihraç edilen kurbağaların 2032 yılında soyu tükenecek
Avrupa Birliği, Moldova ve Gürcistan’ın yanı sıra Ukrayna’nın adaylık statüsünü onayladı
Avrupa Birliği, Moldova ve Gürcistan’ın yanı sıra Ukrayna’nın adaylık statüsünü onayladı
Afganistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem: yüzlerce ölü var
Afganistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem: yüzlerce ölü var
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans