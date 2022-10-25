ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

ABD Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Milley’in Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi. Milley, ABD’nin Ukrayna’ya desteğini yinelerken; Rus mevkidaşıyla yaptığı görüşmede ise iletişim kanallarının açık tutulması konusunda hemfikir olunduğunu belirtti.

SAVUNMA BAKANLARI DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan 23 Ekim’de ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in telefonda görüştüğü duyurulmuştu. Açıklamada, “Savunma Bakanı Austin, 23 Ekim'de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Bakan Austin, Rusya'nın gerilimi tırmandırması için her türlü bahaneyi reddetti ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hukuksuz ve haksız savaşına rağmen devam eden iletişimin değerini bir kez daha teyit etti” denildi.