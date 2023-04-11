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ABD'nin Paterson kentinde cami imamı sabah namazını kıldırırken bıçaklandı

ABD'nin New Jersey eyaletinde, Türk ve Müslüman toplumunun yoğun yaşadığı Paterson kentinde cami imamı, pazar günü sabah namazını kıldırırken bıçaklı saldırıya uğradı.

11 Nisan 2023 Salı 09:24
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ABD'nin Paterson kentinde cami imamı sabah namazını kıldırırken bıçaklandı
New York

Omar Mosque isimli caminin imamı Sayed El-Nakib, 9 Nisan Pazar günü sabah namazını kıldırırken secdeye gittiği esnada cemaatin arasına saklanan saldırgan tarafından bıçaklandı.

Caminin güvenlik kamerası kayıtlarına, üçüncü safta yer tutan Şerif Zorba (32) isimli saldırganın, secde halindeki cemaatin üzerinden atlayarak elindeki bıçağı 65 yaşındaki imamın sırtına saplaması net olarak yansıdı.

Daha sonra elindeki bıçakla kendisini durdurmaya çalışanları tehdit eden Zorba, caminin dış kapısına kaçmak üzereyken cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Camiye birkaç dakika uzaklıktaki Saint Joseph Hastanesi'nde tedavi altına alınan imam El-Nakib'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

İfadesinde İstanbullu olduğunu belirten ve kısa süre önce ABD'ye geldiği anlaşılan zanlının, dün gerçekleşen ilk duruşmasına Türk tercüman eşliğinde Bergen İlçe Hapishanesinden çevrim içi katıldığı, "ruhsatsız silah taşımak ve adam öldürmeye teşebbüs etmekle" suçlandığı belirtildi.

Basın açıklamasında, olayın detaylarına yer veren cami yönetimi, Zorba'nın saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusuna değinmezken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDSabahnamazıBıçaklama
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