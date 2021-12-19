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ABD, uçuşlarda 24 saatte alınmış negatif PCR testi zorunluluğu getirdi

Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından bir dizi tedbir alan ABD, tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirdi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Aralık 2021 Pazar 17:55
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ABD, uçuşlarda 24 saatte alınmış negatif PCR testi zorunluluğu getirdi

İSTANBUL, (DHA)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( SHGM) Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan güncellemenin ardından ABD'ye gidecek olan tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın uçuşlarından en fazla 24 saat önce PCR testi yaptırması gerekiyor. Yolcular ellerindeki negatif PCR testi ibrazıyla birlikte seyahatlerini gerçekleştirebilecekler.  Daha önce yolcular ABD'ye giden yolcular koronavirüs aşısı veya 72 saat önceden alınmış negatif PCR testi ibraz ediyorlardı.  

DHA

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OmicronABDUçuşlardaNegatifPCRZorunluYeni Çağrı
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