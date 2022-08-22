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ABD ve Güney Kore’den ortak tatbikat

22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:36
ABD ve Güney Kore’den ortak tatbikat

GÜNEY KORE - ABD ve Güney Kore, 1 Eylül’e kadar sürecek olan Ulchi Freedom Shield (UFS) tatbikatına başladı.

Güney Kore medyası, savaş konseptine dayanan tatbikat kapsamında saha eğitimi, sivil savunma eğitimi ve bazı bilgisayar destekli eğitimlerin de icra edileceğini duyurdu. Tatbikatın iki bölümden oluştuğu; ilk bölümde Kuzey Kore tarafından gelebilecek saldırıları karşılamaya ve Seul bölgesini savunmaya odaklanılacağı, ikinci bölümde ise karşı saldırı taktiklerinin geliştirileceği ifade edildi.

Öte yandan, olası bir savaş durumunda Washington ve Seul arasındaki iletişimin değerlendirilmesi ve sürdürülmesinin de tatbikatın bir parçası olduğu bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Ve Güney KoreOrtak Tatbikat
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