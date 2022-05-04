Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.430,55
ALTIN
888,18
DOLAR
14,83
STERLİN
18,52
EURO
15,61
Ferdi Bozduman ve Ali Fuat Baykız'dan Derin Sohbet
Ferdi Bozduman ve Ali Fuat...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar...
Flaş Haber
ŞAMPİYON TRABZONSPOR
Kapat

ABD YÜKSEK MAHKEMESİ KÜRTAJ YASASINI DEĞİŞTİREBİLİR 

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, Amerika’da kürtajı yasallaştıran 1973 tarihli Roe-Wade Kararı’nı iptal etmeye hazırlanıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Mayıs 2022 Çarşamba 09:45
ABD YÜKSEK MAHKEMESİ KÜRTAJ YASASINI DEĞİŞTİREBİLİR 

Haber: Gurur AKOSMAN

1973 yılında tüm ABD’de kürtajı anayasal hak olarak garanti altına alan Roe-Wade Kararı’nın Yüksek Mahkeme tarafından kaldırılacağına yönelik taslak, Amerikan Politico haber sitesince sızdırıldı. Sızdırılan belgede 1973’de yasallaşan Rode-Wade Kararı’nın “açık bir şekilde yanlış olduğu” ve bu görüşün “ABD toplumu içerisinde yerinin olmadığı” ayrıca “kürtajın kaldırılması gerektiği “ ifade ediliyor. Mahkeme yargıçlarından Samuel Alito tarafından yazıldığı düşünülen rapor da 1973’de tüm ülkede kürtajı güvence altına alan Roe-Wade Kararı’nın “ABD tarihine aykırı olduğu” görüşü hakim. Sızdırılan Yüksek Mahkeme taslağı, Demokrat cephede sert bir tepkiye neden oldu.

Biden’dan Açıklama

ABD Başkanı Joe Biden ise Roe-Wade Kararı için,  “Bir kadının seçme hakkına sahip olduğunu düşünüyorum, Roe-Wade Kararı neredeyse 50 yıldır ülkenin kanunudur” dedi ve söyleyerek konuyu takip ettiklerini belirtti. Ayrıca Biden, Cinsiyet Politikası Konseyi’ne ve Beyaz Saray Danışmanlığı Ofisi’ne kürtaj ve üreme haklarına yönelik saldırılar için cevap verme talimatı verdi

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise “Tüm Amerikalıların hakları risk altında” diyerek “ Sahip olduğumuz her şeyle kadınlar ve ülkemiz için savaşma zamanıdır” dedi. Ayrıca Harris Cumhuriyetçileri, Roe-Wade davasını kadınlara karşı silah olarak kullanmakla suçladı.

ABD medyası, eğer mahkeme kararının onaylanması halinde ülke genelinde büyük prestolara ve siyasi bölünmelere yol açılacağına vurgu yapıyor. Çünkü kürtaj konusu ABD’de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında yaşanan en derin görüş ayrılıklarından birisiAyrıca ABD’de 50 yıl sonra kürtaj kanunu değişmiş olacak 

Soruşturma Başlatılacak

ABD Yüksek Mahkemesi, tüm ülkede kürtajı temel hak olarak koruyan Roe-Wade Kararı’nın değiştirilmesine yönelik taslak metnin medyaya sızdırılmasına yönelik soruşturma başlattı. Yüksek Mahkeme Hakimi John Robert, sızıntının kaynağını araştırdıklarını belirtti.

Kürtaj 22 Eyalette Yasa Dışı Hale Gelebilir

Kararın uygulanması sonrası ABD’de siyasi gerilimin artacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca BBC Muhabiri Anthony Zurcher'e göre, söz konusu taslağın ABD Yüksek Mahkemesi tarafından kabul edilmesi durumunda, kürtaj 22 eyalette yasa dışı hale gelebilir.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 04.05.2022 09:48
Anahtar Kelimeler:
ABDKürtajYasaGurur Akosman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada, eşcinsel erkeklere uygulanan kan bağışı yasağını kaldırdı
Kanada, eşcinsel erkeklere uygulanan kan bağışı yasağını kaldırdı
Türk gemileri, Filipin Donanması’na aday
Türk gemileri, Filipin Donanması’na aday
Binlerce İngiliz askeri, yaz boyu tatbikatlar için Avrupa’da konuşlanıyor
Binlerce İngiliz askeri, yaz boyu tatbikatlar için Avrupa’da konuşlanıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans