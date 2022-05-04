ABD YÜKSEK MAHKEMESİ KÜRTAJ YASASINI DEĞİŞTİREBİLİR 

Haber: Gurur AKOSMAN

1973 yılında tüm ABD’de kürtajı anayasal hak olarak garanti altına alan Roe-Wade Kararı’nın Yüksek Mahkeme tarafından kaldırılacağına yönelik taslak, Amerikan Politico haber sitesince sızdırıldı. Sızdırılan belgede 1973’de yasallaşan Rode-Wade Kararı’nın “açık bir şekilde yanlış olduğu” ve bu görüşün “ABD toplumu içerisinde yerinin olmadığı” ayrıca “kürtajın kaldırılması gerektiği “ ifade ediliyor. Mahkeme yargıçlarından Samuel Alito tarafından yazıldığı düşünülen rapor da 1973’de tüm ülkede kürtajı güvence altına alan Roe-Wade Kararı’nın “ABD tarihine aykırı olduğu” görüşü hakim. Sızdırılan Yüksek Mahkeme taslağı, Demokrat cephede sert bir tepkiye neden oldu.

Biden’dan Açıklama

ABD Başkanı Joe Biden ise Roe-Wade Kararı için, “Bir kadının seçme hakkına sahip olduğunu düşünüyorum, Roe-Wade Kararı neredeyse 50 yıldır ülkenin kanunudur” dedi ve söyleyerek konuyu takip ettiklerini belirtti. Ayrıca Biden, Cinsiyet Politikası Konseyi’ne ve Beyaz Saray Danışmanlığı Ofisi’ne kürtaj ve üreme haklarına yönelik saldırılar için cevap verme talimatı verdi

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise “Tüm Amerikalıların hakları risk altında” diyerek “ Sahip olduğumuz her şeyle kadınlar ve ülkemiz için savaşma zamanıdır” dedi. Ayrıca Harris Cumhuriyetçileri, Roe-Wade davasını kadınlara karşı silah olarak kullanmakla suçladı.

ABD medyası, eğer mahkeme kararının onaylanması halinde ülke genelinde büyük prestolara ve siyasi bölünmelere yol açılacağına vurgu yapıyor. Çünkü kürtaj konusu ABD’de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında yaşanan en derin görüş ayrılıklarından birisiAyrıca ABD’de 50 yıl sonra kürtaj kanunu değişmiş olacak

Soruşturma Başlatılacak

ABD Yüksek Mahkemesi, tüm ülkede kürtajı temel hak olarak koruyan Roe-Wade Kararı’nın değiştirilmesine yönelik taslak metnin medyaya sızdırılmasına yönelik soruşturma başlattı. Yüksek Mahkeme Hakimi John Robert, sızıntının kaynağını araştırdıklarını belirtti.

Kürtaj 22 Eyalette Yasa Dışı Hale Gelebilir

Kararın uygulanması sonrası ABD’de siyasi gerilimin artacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca BBC Muhabiri Anthony Zurcher'e göre, söz konusu taslağın ABD Yüksek Mahkemesi tarafından kabul edilmesi durumunda, kürtaj 22 eyalette yasa dışı hale gelebilir.