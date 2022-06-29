ABD’DE KORKUNÇ GÖÇMEN FACİASI

HABER: GURUR AKOSMAN

ABD - ABD’nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentinde 51 göçmen, yolda terk edilmiş vaziyette bulunan bir tır kasasında ölü bulundu.

Ölenlerin ABD sınırını yasa dışı yollarla aşan; Meksika, Guatemala ve Honduras’tan gelen göçmenlere ait olduğu saptandı. 51 kişinin öldüğü bu korkunç facia, şimdiye kadar ABD’de yaşanan yasa dışı insan kaçakçılığı olaylarındaki en yüksek ölüm oranı oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık çalışanları, düzinelerce kişinin aşırı sıcaklık ve havasızlıktan öldüklerini belirtti. Ölenlerin 22’si Meksika, 7’si Guatemala ve 2’sinin Honduras vatandaşı olduğu açıklandı. Yetkililer hala 20 göçmenin kimliğini belirlemek için çalışmalar yürütüyor Olayla ilgili kamyon sürücüsü ve yanında bulunan iki kişi gözaltına alındı.

San Antonio’da terk edilmiş tırdaki göçmenleri gören yetkililer, “İnsanlar dokunulamayacak kadar sıcaktı” açıklaması yaptı. Ayrıca olayın yaşandığı San Antonio, ABD’ye yasa dışı girişlerin en çok yapıldığı yer olarak biliniyor.

“Her Şeyi Aşan Bir Korku”

San Antonio Belediye Başkanı Ron Nirenberg, yaptığı açıklamada “ Bu, daha önce deneyimlediğimiz her şeyi aşan bir korku” dedi. Ayrıca Nirenberg yaşanan bu faciayı “ Ve ne yazık ki önlenebilir bir trajedi “ olarak belirtti.

Biden : “ Yönetimim, kaçakçıları durdurmak için her şeyi yapacak”

ABD Başkanı Joe Biden yaşanan ölümleri “ Korkunç” ve “Yürek parçalayıcı” olarak nitelendirdi ve “Yönetimim, suçlu kaçakçıların, göçmenleri sömürmesini durdurmak için mümkün olan her şeyi yapmaya devam edecek” açıklaması yaptı