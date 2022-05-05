ABD’den Kanada’ya yasadışı silah taşımak için dronelar kullanılıyor

KANADA - ABD’den Kanada’ya yasadışı silah taşıyan drone, bir ağaca çarptıktan sonra polis tarafından ele geçirildi. Ontario Polisi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ontario Polisi, ABD'den yasadışı silahları taşımak için insansız hava araçlarının kullanıldığını tespit etti” denildi.



Ontario Polisi’nden yapılan açıklamada, “Kanada'da yasadışı silahlar suçluların eline nasıl geçiyor? Ontario Polisi, yasaklı silahları Amerika Birleşik Devletleri'nden taşımak için dronların kullanıldığını tespit etti. Bu drone Port Lambton yakınlarında, bir ağaca çarptıktan sonra bulundu ve 11 tabanca taşıdığı tespit edildi” denildi. Polis tarafındna paylaşılan fotoğraflarda, torbanın içine koyulmuş tabancalar görüldü.