ABD’Lİ SENATÖRDEN TÜRKİYE’YE TAM DESTEK

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Türkiye ziyareti sonrası açıklamalarda bulunarak, Türkiye’ye F-16 satışını gerçekleştirmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Cumhuriyetçi Graham, Türkiye’ye önemli bir ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Mabeyn Köşkü’nde bir araya geldi. İkili yaptığı görüşmede Ukrayna-Rusya Savaşı, Karadeniz’de açılması beklenen tahıl koridoru, terörle mücadele gibi birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye’de temaslarını bitiren Graham, dönüş yolunda Türkiye’ye satılması söz konusu olan F-16 uçaklarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Graham paylaştığı mesajda, “NATO üyesi ve değerli Amerikan müttefiki olan Türkiye’ye çok verimli bir yolculuk geçirdim. Zaman zaman sorunlu bir ilişkimiz olsa da, Türkiye ve ABD’nin iki ulusumuz arasındaki bağları güçlendirmek için adımlar atması zorunludur” dedi.

F-16 Uçakları Türk Ordusu’na Yetenekler Kazandıracak

Graham, yayınladığı mesajlarda Türkiye’ye tam destek verdi. Türkiye’yi değerli bir NATO müttefiki olarak gördüğünü ifade eden Graham, F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satılmasının kesinlikle ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu belirterek, “Biden yönetiminin, F-16 uçaklarını Türk Hava Kuvvetleri’ne satma kararını desteklemek için elimden

geleni yapacağım” dedi. Ayrıca Graham, F-16’ların satışının gerçekleşmesi durumunda “Türkiye’nin havacılık kapasitesini yükseltmek, Türkiye, ABD ve NATO ve bölgesel güvenliğe fayda sağlayacaktır.” açıklamasında bulundu.

Biden’da F-16 Satışına Destek Vermişti

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’da açıklamalarda bulunmuş ve “Türkiye’ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil” ifadelerini kullanmıştı.

(Haber: Gurur AKOSMAN)