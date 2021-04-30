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ABD’nin Hindistan’a gönderdiği Kovid-19 yardımı ulaştı

ABD'nin koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen Hindistan'a gönderdiği yardım başkent Delhi'ye ulaştı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Nisan 2021 Cuma 14:52
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ABD’nin Hindistan’a gönderdiği Kovid-19 yardımı ulaştı

ABD - ABD koronavirüs vakalarının tırmandığı Hindistan’a 100 milyon dolar tutarında gönderdiği yardım malzemesi ülkeye ulaştı. Kaliforniya eyaletindeki Travis Askeri Üssü’nden ülkeye gönderdiği yardım malzemeleri arasında bin 100 adet oksijen tüpü, 15 milyon adet N95 maskesi, 1 milyon adet hızlı test kiti ve korona hastalarının tedavisinde kullanılan antiviral Remdesivir ilacı bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price dün yaptığı açıklamada “Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan'daki ortaklarımıza acil yardım sağlamak için önümüzdeki günlerde 100 milyon doların üzerinde malzeme tedarik edecek” dedi. ABD'li yetkililer, şirketlerin ve şahısların bağışladığı ekipmanları da getirecek olan özel uçuşların önümüzdeki haftaya kadar devam edeceğini söyledi.
 

JAPONYA DA DESTEK GÖNDERİYOR

Japonya, Hindistan'a 300 oksijen konsantratörü ve 300 vantilatör göndereceğini açıkladı. Japonya Dışişleri Bakanlığı, "Japonya, bu ek acil yardım yoluyla Covid-19 salgınıyla mücadele çabalarında arkadaşımız ve ortağımız Hindistan'ın yanında duruyor" dedi. Hindistan Dışişleri Bakanı Harsh Vardhan Shringla, 40'tan fazla ülkenin özellikle oksijen kaynakları olmak üzere hayati tıbbi yardım göndermeyi taahhüt ettiğini açıklamıştı.
 

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

Son günlerde Kovid-19 vaka sayısında dünya genelinde rekor üstüne rekor kıran, can kaybında 200 bin sınırını aşan 1,4 milyar nüfuslu Hindistan'da hastanelerde yatak ve oksijen artık bulunmuyor. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede tıbbi oksijen karaborsası oluştu. Ülkede son 24 saatte 360 binden fazla yeni vakanın kaydedilirken, toplam vaka sayısı da yaklaşık 18 milyona yükseldi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDHindistanKovid19 Yardımı
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