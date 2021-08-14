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‘Afgan halkına savaş getirmeyeceğim’

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Bugününüz ve geleceğiniz hakkında endişeli olduğunuzu biliyorum ama Cumhurbaşkanınız olarak sizi temin ederim ki odak noktam daha fazla istikrarsızlığı, şiddeti ve halkımın yerinden edilmesini önlemek” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:43
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‘Afgan halkına savaş getirmeyeceğim’

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ulusa sesleniş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Mevcut durumda güvenlik ve savunma güçlerinin yeniden seferber edilmesi birinci önceliğimizdir ve bu amaçla gerekli tedbirler alınmaktadır. Bugününüz ve geleceğiniz hakkında endişeli olduğunuzu biliyorum ama Cumhurbaşkanınız olarak sizi temin ederim ki odak noktam daha fazla istikrarsızlığı, şiddeti ve halkımın yerinden edilmesini önlemek. Bunu yapmak için, siyasi liderler ve uluslararası ortaklarla hükümet içinde ve dışında geniş çaplı istişareler başlattım ve sonuçları yakında halkla paylaşacağım” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanCumhurbaşkanıEşref Gani
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