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Afgan İnsan Hakları Komisyonu: Afgan halkına karşı görevlerimizi yerine getiremiyoruz

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (AIHRC) tarafından dün yapılan açıklamada, Taliban’ın, ofislerini ele geçirdiği, komisyonun 15 Ağustos’tan beri faaliyetlerine devam ettiği ancak Afgan halkına karşı görevlerini yerine getiremediği belirtildi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Eylül 2021 Pazar 15:46
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Afgan İnsan Hakları Komisyonu: Afgan halkına karşı görevlerimizi yerine getiremiyoruz

Afganistan, (DHA)


Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (AIHRC) tarafından dün yapılan açıklamada, Taliban’ın, ofislerini ele geçirdiği, komisyonun 15 Ağustos’tan beri faaliyetlerine devam ettiği ancak Afgan halkına karşı görevlerini yerine getiremediği belirtildi.


Tüm AIHRC binalarının Taliban güçleri tarafından ele geçirildiği belirtilen açıklamada; insan hakları savunucularına yönelik saldırılar ve uluslararası insan hakları standartlarının aleni ihlalleri de dahil olmak üzere Taliban’ın sürekli olarak insan haklarını hiçe saydığı için AIHRC’nin, Taliban hükümetinin, komisyonun görev ve bağımsızlığına saygı duyacağına ‘çok az güvendiği’ ifade edildi. AIHRC’den yapılan açıklamada, “Taliban'ın kadın personelin liderlik seviyesi de dahil olmak üzere görevlerini sürdürmelerine izin vermemesinden korkuyoruz. Bu kabul edilemez bir durum ve AIHRC, kendi bünyesindeki kadın personelinin haklarını koruyamıyorsa, Afgan halkının da koruyamaz” denildi.


BM’YE BAĞIMSIZ MEKANİZMA KURMA ÇAĞRISI


Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“AIHRC liderliği, özellikle Panjshir, Kandahar ve diğer yerlerden kadın ve kız çocuklarının haklarıyla ilgili gelen endişeler de dahil olmak üzere devam eden insan hakları ihlallerine ilişkin ciddi iddialar göz önüne alındığında, komisyonun işlevlerini yerine getirememesi konusunda derin endişe duymaktadır. Sivil toplum liderlerinin ve gazetecilerin ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara ilişkin meşru endişelerle birlikte, AIHRC'nin görevlerini yerine getirememesi, Afganistan’daki ciddi insan hakları ihlallerini izleme ve koruma yeteneklerinde çarpıcı bir azalmaya yol açmıştır. Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin (OHCHR) devam eden çalışmalarını takdir etmekle birlikte, bu bağlamda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Afganistan'daki insan hakları ihlallerini izlemek için bağımsız bir mekanizma kurması zorunludur.”


Ayrıca AIHRC, Taliban’a, komisyona ve personeline ve tüm Afgan insan hakları savunucularının bağımsızlığına saygı duyma çağrısında bulundu.

DHA

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