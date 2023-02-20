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Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in, deprem felaketi nedeniyle Kahramanmaraş'ı ziyaret edecekleri bildirildi.

20 Şubat 2023 Pazartesi 14:53
Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek

Berlin

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, Berlin'de yaptığı açıklamada, Baerbock ve Faeser'in yarın Kahramanmaraş'a giderek depremlerden zarar gören bölgeleri ziyaret edeceklerini ifade etti.

Wagner, ziyaretin kısa sürede planlanması ve program hazırlıklarının sürmesi nedeniyle detaylı açıklama yapamayacağını belirtti.

Alınan bilgiye göre, iki bakan Pazarcık'ta çadır kent ziyareti yapacak ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşecek.

Almanya'nın deprem bölgelerinde zarar gören depremzedelere vize kolaylığı sağlanacağının açıklanmasının ardından iki bakanın, Gaziantep'teki vize ofisini de ziyaret etmelerinin beklendiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbockİçişleri Bakanı Nancy Faeser
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