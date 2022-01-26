Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 8
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,969.55
ALTIN
802.67
DOLAR
13.55
STERLİN
18.32
EURO
15.30
Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sözleşmeli personel alacak
Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve...
Merkez Bankası'ndan toplantıya davet
Merkez Bankası'ndan toplantıya davet
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel...
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma...

Almanya Başbakanı Scholz’dan Rusya açıklaması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ocak 2022 Çarşamba 15:31
Almanya Başbakanı Scholz’dan Rusya açıklaması

ALMANYA - Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Berlin’de düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna gerilimine yönelik açıklamalarda bulundu. Scholz, Rusya’dan gerilimi azaltacak net adımlar beklediklerini dile getirdi.

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya-Ukrayna gerilimini ‘çok zor bir mesele’ olarak değerlendirerek, “Birçok Rus askeri orada konuşlanmış durumda ve bu da durumu sakinleştirmek için mümkün olan her şeyi yapmayı gerekli kılıyor. Dolayısıyla Rusya'dan da bu yönde net adımlar bekleniyor” dedi.

“ASKERİ GERGİNLİĞİN SONUÇLARI CİDDİ OLACAKTIR”

Scholz, olası bir askeri gerginliğin sonuçlarının ciddi olacağını vurgulayarak, “Askeri bir gerilimin sonuçlarının ciddi olacağına ilişkin hemfikiriz. Farklı formatlarda iş birliği yapılmasını olumlu buluyoruz. Diyalog kurabiliyor olmamız iyi bir şey” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Olaf ScholzFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taliban, Norveç'te ülke temsilcileriyle görüştü
Taliban, Norveç'te ülke temsilcileriyle görüştü
NATO’dan Doğu Avrupa’ya ek gemi ve uçak
NATO’dan Doğu Avrupa’ya ek gemi ve uçak
39 Çin savaş uçağı, Tayvan hava sahasında
39 Çin savaş uçağı, Tayvan hava sahasında
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans