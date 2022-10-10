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Almanya Dışişleri: Füze saldırısında vurulan Almanya vize ofisi boştu

10 Ekim 2022 Pazartesi 14:57
Almanya Dışişleri: Füze saldırısında vurulan Almanya vize ofisi boştu

ALMANYA - Ukrayna Acil Durum Servisleri (DSNS), Rusya tarafından başkent Kiev’e bugün düzenlenen füze saldırılarıyla ilgili son durum açıklaması yaparak 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Füze saldırısında zarar gören Almanya’nın Kiev Büyükelçiliği’ne bağlı vize ofisinin ise boş olduğu vurgulandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada “Kiev'de Almanya vize ofisinin de bulunduğu bir bina bu sabah roket ateşi sonucu hasar gördü. Rusya'nın saldırganlık savaşının başlangıcından bu yana, bu ofisler büyükelçiliğimiz tarafından kullanılmadı. Kiev Büyükelçiliği'ndeki meslektaşlarımız iyi” denildi.

Ukrayna DSNS yetkilileri ise Kiev’e yapılan füze saldırılarında son durum hakkında bilgi vererek 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, Lviv, Poltava, Sumy, Harkiv ve Ternopil’de elektriklerin kesik olduğunu Kiev kentinde kritik altyapı merkezlerinin vurulduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Almanya DışişleriFüze Saldırısı
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